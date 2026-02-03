유모차 속 9개월 아기에게 커피 끼얹고 도주…범인 잡으려 中정부도 나섰다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2024년 브리즈번 공원서 발생

중국·호주 수사 공조 나서

생후 9개월 된 아기에게 뜨거운 커피를 끼얹고 달아난 중국인 남성을 검거하기 위해 중국 당국이 호주 수사당국과 공조에 나섰다.

최근 영국 BBC 등에 따르면 중국 정부는 사건 수사를 지원하기 위해 호주 퀸즐랜드주 브리즈번에 전담 인력을 파견했다. 사건은 2024년 8월 27일 브리즈번의 한 공원에서 발생했다. 당시 정체불명의 남성이 유모차에 있던 아기에게 뜨거운 커피를 붓고 도망쳤다.

이 사고로 아기는 얼굴과 목, 가슴, 팔과 다리 등 전신에 심각한 화상을 입었으며, 이후 피부 이식과 레이저 치료를 포함해 지금까지 총 8차례 수술을 받은 것으로 알려졌다.

한 중국인 남성이 부은 뜨거운 커피로 화상을 입은 아기의 모습. 사진은 아기 가족이 호주 언론에 제공한 사진. 호주 공영방송 ABC 갈무리

용의자는 사건 직후 중국으로 도피한 것으로 추정되지만, 신원은 아직 공개되지 않았고 현재 행방도 파악되지 않고 있다. 공개된 폐쇄회로(CCTV) 영상에는 체크무늬 셔츠와 카고 반바지를 입은 남성이 공원에서 달아나는 모습이 포착됐다. 호주 경찰은 이 남성이 사건 나흘 뒤 시드니에서 출발하는 항공편을 이용해 출국했을 가능성이 크다고 보고 있다.

샤오첸 주호주 중국 대사는 "수사를 돕기 위해 브리즈번에 중국 실무단을 파견할 예정"이라며 "사건의 경위와 발생 과정, 그리고 향후 양국이 어떤 방식으로 협력할 수 있을지 면밀히 살펴볼 것"이라고 밝혔다.

중국과 호주는 범죄인 인도 조약을 체결하지 않은 상태다. 이에 용의자가 호주에서 재판받을 가능성은 희박하다.

이에 퀸즐랜드 경찰과 호주 연방경찰은 공동 성명을 통해 "중국은 해외에서 발생한 범죄에 대해서도 자국민을 기소할 수 있는 치외법권을 보유하고 있다"며 "중국 당국의 협조에 감사하며 지속적인 공조를 이어가고 있다"고 전했다.

경찰에 따르면 용의자는 2019년 이후 여러 차례 호주를 오갔으며, 뉴사우스웨일스주와 빅토리아주를 중심으로 생활해 온 임시 노동자였던 것으로 파악됐다. 호주 경찰은 신체적 중상해를 가한 혐의로 체포영장을 발부했으며, 해당 혐의는 호주에서 종신형까지 선고될 수 있다.

한편, 해당 사건이 알려지자 호주 전역에서는 공분이 일었다. 아기의 화상 치료를 위한 온라인 모금을 통해 23만 호주달러(한화 약 2억3200만원)가 모이기도 했다. 아기의 어머니는 "아들과 함께 공공장소에 나가는 것이 항상 두렵다"며 "아들과 함께 외출할 때면 언제나 두려움과 불안감을 느낄 거다. 이 일은 평생 지워지지 않을 상처로 남을 것"이라고 토로했다.





다행히 아기 부모는 사건 3개월 후 아들의 턱, 어깨에 흉터가 남았지만 다른 부분은 "잘 회복 중"이라는 소식을 전했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

