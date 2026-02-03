"김밥 아니야?" 했는데…日에선 6800억 벌어들이는 효자상품

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일본식 김밥 에호마키 경제효과 분석

2월3일 절분절에 먹는 계절음식 인기

물가상승·소비패턴 변화…매출 '껑충'

일본에서 절분(2월3일)을 맞아 판매되는 에호마키와 관련한 경제효과가 약 6800억원 규모로 추산됐다.

일본 대형 할인 슈퍼마켓 체인 로피아의 쿠와나 산시티점. 로피아 산시티점 인스타그램

3일(현지시간) 일본 매체 요로즈는 경제효과 분석으로 잘 알려진 학자인 일본 간사이대학의 미야모토 가쓰히로 명예교수를 인용해 "올해 절분을 맞아 판매되는 에호마키의 경제 효과가 약 728억8138만엔(약 6800억원)으로 추산된다"고 보도했다.

에호마키는 일본에서 절분에 먹는 계절 음식으로, 외형은 한국의 김밥과 매우 비슷하다. 하지만 속재료에서 차이가 있는데 김밥은 단무지, 시금치, 당근, 계란 등 비교적 정형화된 재료를 사용하는 데 비해 에호마키는 지역이나 판매처에 따라 재료 구성이 다양하다.

일본 대형 할인형 슈퍼마켓 체인 로피아의 나고야 매장에서 에호마키가 판매되고 있다. 로피아나고야점 인스타그램

미야모토 교수의 연구에 따르면 올해 에호마키의 총매출액은 약 329억7800만엔(3071억원)으로, 2025년(274억7900만엔)과 2024년(316억5500만엔)보다 증가할 것으로 전망됐다. 이 매출액을 바탕으로 한 경제 효과가 약 728억엔 규모라는 설명이다.

미야모토 교수는 매출 증가의 배경으로 지속적인 물가 상승과 소비 패턴 변화를 꼽았다. 그는 "2024년과 2025년에 걸쳐 식료품을 중심으로 소비자물가가 급등했다"며 "이러한 흐름이 올해에도 이어질 것으로 보인다"고 설명했다. 이어 "소비자들의 고급화 성향이 강해지면서 고가의 에호마키가 잘 팔리고 있고, 에호마키 자체의 가격도 해마다 상승하고 있다"고 덧붙였다.

실제로 금박 김, 참다랑어, 전복, 상어지느러미, 대게, 캐비어, 요네자와 와규(요네자와 지역의 고급 소고기) 등을 넣은 에호마키는 1개당 5000엔(4만6000원)에서 1만엔(9만3000원)에 달한다. 하지만 높은 가격에도 고급 에호마키의 수요가 늘고 있는 것으로 전해졌다.

에호마키. 일본 가정식 사이트 시로고한

같은 분석에서 미야모토 교수는 판매 후 폐기되는 에호마키로 인한 손실액을 약 16억4890만엔(154억원)으로 추정했다. 이는 에호마키의 폐기 비율을 5% 이상으로 가정해 총매출 예상액 약 329억7800만엔 중 일부가 판매되지 못하고 버려질 것으로 계산한 결과다.





그는 간사이대학을 통해 "하나의 식품이 단 하루 만에 이 정도의 매출을 기록하는 것은 놀라운 일"이라면서도 "국가 차원에서 식품 폐기 감축에 힘쓰고 있는 만큼 사회의 협력할 필요가 있다"고 밝혔다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

