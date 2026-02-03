한화비전, 인공지능(AI) 경영시스템 국제표준 인증 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2일 수여식 진행

한화비전은 인공지능(AI) 시스템의 책임 있는 운영을 위한 국제표준인 ISO/IEC 42001 인증을 획득했다고 3일 밝혔다. 수여식은 2일 한화비전 판교 R&D센터에서 이뤄졌다.

이상원 한화비전 개발센터장(왼쪽에서 세번째)과 임정은 한화비전 AI연구소장(왼쪽에서 두번째), 이경근 한국표준협회 경영품질원장(왼쪽에서 네번째) 등이 2일 한화비전 판교 R&D센터에서 AI 경영시스템 국제표준 인증 수여식을 진행했다.한화비전 제공

ISO/IEC 42001은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 AI 경영시스템 국제표준으로, AI 기반 제품이나 서비스를 개발·제공·활용하는 조직이 AI 시스템을 책임감 있고 안전하게 운영할 수 있도록 관리체계와 요구사항을 규정하고 있다.

한화비전은 AI 경영시스템의 수립과 운영, 유지 및 지속적 개선 등 주요 점검 영역에서 국제표준의 요구사항을 충족해 이번 인증을 획득했다. 이를 통해 AI 운영체계가 글로벌 기준에 부합함을 인정받으며 영상보안 시장에서 차별화된 신뢰성과 투명성을 확보하게 됐다.

한화비전은 이번 인증을 바탕으로 유럽연합(EU)의 'AI 액트(AI Act)'와 AI 기본법 등 글로벌 AI 규제 환경 변화에도 선제적으로 대응해 나간다는 계획이다. 지속적인 AI 경영시스템 모니터링과 개선을 통해 신뢰 기반의 기술 혁신을 이어간다는 방침이다.





한화비전 관계자는 "AI 기술 발전과 함께 AI 시스템의 책임 있는 운영이 영상보안 기업의 핵심 경쟁력으로 자리 잡고 있다"며 "이번 국제표준 인증을 계기로 더욱 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 보안 솔루션을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.





