군민 삶의 질 향상 위해 산청군, 생활 안정 시책 본격 추진

영남취재본부 최순경기자

입력2026.02.03 09:03

군민 생활 밀착형 정책으로 실질적 혜택 강화
생활 안정·문화 발전 위한 다양한 시책 도입

경남 산청군은 2026년 새해를 맞아 군민 삶의 질 향상과 생활 안정을 위해 ▲농업 ▲복지 ▲보건 ▲교육 ▲안전 등 전 분야에 걸쳐 다양한 제도와 시책을 새롭게 도입하거나 확대 시행한다고 3일 밝혔다.


이번에 추진되는 제도들은 군민 생활과 밀접한 정책을 중심으로 실질적인 혜택을 강화하는 데 초점을 맞췄으며, 일상 속에서 직접 변화를 체감할 수 있도록 구성됐다.

군민 삶의 질 향상 위해 산청군, 생활 안정 시책 본격 추진 산청군청 전경 사진.
◆농업 분야

농어업인의 안정적인 소득 보장과 지역 농촌경제 활성화를 위해 올해부터 농어업인수당 지급액을 인상해 1인 농어가는 연 60만원, 2인 농어가는 연 70만원을 지원받게 된다.

귀농·귀촌·귀향인을 위한 주택 수리비 지원 한도를 가구당 700만 원으로 확대해 안정적인 지역 정착을 돕는다.

이와 함께 불합리한 소규모 (3ha 이하) 농업진흥지역을 전수조사하여 농지로서의 보전 가치가 낮은 지역은 해제를 추진함으로써 지역개발 촉진과 지역경제 활성화를 도모할 계획이다.


◆복지·보건 분야

보훈 명예 수당 지급액이 인상되어 참전유공자는 월 28만 원, 특수임무 유공자는 월 10만원을 지급받게 된다.

아울러, 경로당 부식비 지원사업과 경로당 화재·책임보험 일괄 가입 지원사업을 새롭게 도입해 어르신 복지 증진과 안전 강화를 동시에 추진한다. 장애인회관이 새롭게 운영되어 장애인 단체와 시설을 통합 관리함으로써 보다 체계적인 복지 서비스 제공이 기대된다.

이와 함께 노인 무릎 인공관절 수술비 지원 대상은 소득 기준을 폐지하고, 60세 이상 전 군민으로 확대해 고령층의 의료비 부담을 실질적으로 완화할 계획이다. 또한, 이비인후과 진료 장비를 신규 도입해 군민 건강 보호에도 힘쓴다.


◆교육·아동·청년 분야

산청군은 고등학생 야간 통학택시비 지원사업을 신설해 대중교통 이용이 어려운 지역에 거주하는 학생들의 안전한 귀가를 지원한다.

산청 형 평생학습 대학을 운영해 인근 대학 등과 연계한 한국어교육과, AI·디지털과 평생학습과 3개 강좌를 신설하고, 학습 기회 제공부터 일자리 연계까지 이어지는 선순환 구조를 구축할 계획이다.

남부권의 평생학습센터 운영과 함께 2026년 5월 말 준공 예정인 북부권 평생학습관을 중심으로 평생학습 거점 공간을 조성해 다양한 맞춤형 교육 프로그램을 운영한다.

아울러 공공형 실내놀이터를 신안면(2026.2월 예정)과 산청읍(2026.7월 예정)에 단계적으로 조성해 아동의 놀이·돌봄 환경을 개선하고, 보호자의 양육 부담을 완화한다. 아이 키우기 좋은 산청 만들기에 기여한다.

청년 정착을 위한 정책도 강화된다. 산엔 청 청년 베이스캠프를 운영해 무주택 청년들에게 공공형 청년 주거공간과 커뮤니티 공간을 제공하고, 지역 정착과 교류·소통을 지원하는 청년 활동 거점으로 활용할 방침이다.

청년 문화예술 패스는 지원 대상을 기존 19세에서 20세로 확대하고, 지원금 또한 기존 15만원에서 20만원으로 인상하였고, 문화누리카드 지원금도 14만원에서 15만원으로 인상해 문화 향유 기회를 넓힌다.


◆군민 안전 강화 및 민원·행정 서비스 개선

군민 안전 보험은 가입 대상을 기존의 산청군민과 외국인에서 외국국적동포 거소 신고자까지 확대하고, 자연재해 사망 등 18개 보장 항목을 22개로 확대해 운영한다. 특히 성폭력 범죄 피해, 개인형 이동장치 사고, 화상 수술비, 한랭질환 진단비 등을 신규로 포함해 각종 사고와 재난에 대비한 군민의 일상 안전망을 한층 강화한다.

이와 함께 군민 편의 증진을 위한 민원·행정 서비스도 개선된다. 복합민원 사전상담 예약제와 찾아가는 맞춤형 공유재산 상담 서비스를 운영하여 민원 처리의 접근성과 효율성을 높이고, 군민 중심의 행정 서비스를 강화할 방침이다.


산청군 관계자는" 2026년 달라지는 제도와 시책은 군민이 일상에서 직접 체감할 수 있는 변화에 초점을 맞췄다"며"앞으로도 군민의 삶의 질 향상을 위한 실효성 있는 정책을 지속해서 발굴·추진해 나가겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

