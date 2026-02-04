'용산·성동' 아파트 신고가 거래 비중 60% 웃돌아…현 정부 들어 최고치

1월 신고가 거래, 강남3구서 한강벨트로 확산

서초구 65%…서울 자치구 중 가장 높아

노도강 고가 경신 비중 3~5%와 격차 커

서울 시내 아파트 단지 모습. 연합뉴스

지난달 서울 서초구의 아파트 신고가 거래 비중이 이재명 정부 출범 후 최고치를 기록한 것으로 나타났다. 같은 기간 마용성(마포·용산·성동구)에서도 전고점을 넘어서는 거래가 눈에 띄게 늘어나면서 상급지에서 점차 확산하는 모양새다. 지난해 6·27 규제를 필두로 잇달아 나온 수요 억제 정책이 무력화됐다는 평가와 함께 최근 이 대통령의 사회관계망서비스(SNS) 엄포가 이달 거래에 영향을 줄지 관심이 모아진다.

4일 부동산 플랫폼 직방에 의뢰해 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 분석한 결과 지난달 서울 서초구 아파트 매매 거래(60건) 중 신고가 거래 비중은 전월보다 5%포인트 높은 65%로 집계됐다. 60건 매매에서 39건이 새로운 고점을 찍었다는 얘기다. 지난해 6·27 규제 이후 가장 높은 수치라는 점을 감안하면 사실상 이재명 정부 출범 후 최고치를 기록한 것이다.

서초와 함께 강남3구인 강남과 송파에서도 신고가 비중이 높았다. 강남구의 경우 지난달 전체 매매 93건 중 53%가 신고가 거래였다. 지난해 11월 60%보단 낮지만 전월보다 2%포인트 높았다. 송파구도 전월보다 2% 낮은 43%를 기록하며 서울 평균 28%보다 높았다.

마용성 등 한강벨트에서도 지난달 신고가 거래 비중이 현 정부 출범 후 가장 높았다. 마포구의 신고가 거래는 전월보다 14%포인트 상승한 58%를 기록했으며 성동구는 27%포인트 오른 61%를 보였다. 용산구 역시 61%로, 2%포인트 상승했다.

반면 노도강(노원·도봉·강북구)과 금천구 분위기는 달랐다. 노원구의 지난달 신고가 거래 비중은 전월 3%보단 높지만 5%로 한자릿수 수준에 머물렀다. 도봉구는 전월보다 4%포인트 상승한 5%, 강북구는 3%포인트 오른 4%로 파악됐다. 금천구는 전체 자치구 중에서 가장 낮은 3%를 기록했다. 지난달 전체 아파트 거래량 61건 중 신고가 거래는 2건에 머물렀다.

매매 후 거래 신고를 할 수 있는 기한이 계약 후 30일이어서 수치의 변동이 나타날 수 있다. 다만 현재까지 통계를 보면 서울 아파트 중에서 수요가 높은 지역을 중심으로 신고가 거래가 지난해에 이어 올해도 이어진 것으로 파악된다. 윤수민 NH농협은행 부동산 전문위원은 "신고가 거래가 계속되는 지역의 경우 시장에 풀리는 매물이 워낙 제한되다 보니 비중이 높을 수밖에 없다"라며 "필요한 사람이 가격이 높더라도 구매하는 패턴이 나타나는 것으로 보인다"라고 전했다.

다만 이 대통령이 지난 주말부터 메시지를 남기며 다주택자들을 강하게 압박하고 있다는 점이 이달 신고가 거래 비중의 변수가 될 전망이다. 다주택자 매물이 시장에 풀려 신고가 거래가 낮아질 수 있기 때문이다.

일각에선 구조적 문제 때문에 고점을 넘어선 거래가 현저히 낮아지진 않을 것이라는 전망을 내놓고 있다. 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이면서 실거주 의무가 생겼는데 매수인은 기존 세입자가 집을 비워줄 것이라는 임대차 계약 종료 확인서를 제출해야 한다. 집을 매도하려는 집주인이 웃돈을 주는 등 세입자를 내보기 위한 방안을 강구해야 하는데 응하지 않는 경우 매물로 나올 수 없다.





윤 위원은 "양도세 중과가 시행되는 오는 5월9일 전까지 다주택자가 매물을 매도하기 위해선 세입자를 내보내거나 이전에 임대차 계약이 만료되는 경우여야 한다"면서 "세입자를 퇴거하도록 하는 것은 현실적으로 쉽지 않고 계약이 자동 만기되는 물건은 시장이 원하는 수준보다 많지 않을 것으로 보인다"고 말했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

