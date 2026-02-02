본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

경남 공무원노조 "욕설·폭언 민주당 양산시의원 중징계해야"

영남취재본부 이세령기자

입력2026.02.02 21:17

시계아이콘01분 23초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

경남지역 노동계가 시의회 직원들에게 폭언 등을 한 더불어민주당 소속 양산시의원에 중징계를 내리고 재발 방지 대책을 마련하라고 목소리를 높였다.


전국공무원노동조합 경남지역본부 등은 2일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "민주당은 자신의 지위를 이용해 의회 직원에게 욕설, 폭언, 위압적 언행을 한 강태영 양산시의원을 중징계하라"라고 촉구했다.


노조는 지난해 12월 2일 오후 7시께 강 의원이 양산의 한 식당에서 시의회 사무국장과 직원 3명이 식사하던 자리에 방문해 20여 분 동안 의회 직원들에게 욕설과 폭언 등을 했다고 주장했다.


그가 사무국장이 잠시 자리를 비운 사이 직원들에게 "XX야 어지간히 까불어라", "니 공무원증 열 개 되나 XX", "니도 니 자리 지키고 싶으면 까불지 말고 똑바로 해라", "일도 다 안 해 놓고 이 시국에 국장이랑 술을 X먹는 게 말이 되냐"라는 등의 발언을 했다고 전했다.


또 같은 날 오후 10시께 의회 사무실에 찾아가 근무 중이던 직원에게, 앞서 식당에서 자신이 폭언한 직원 2명의 실명을 거론하며 '해당 직원들이 얼마나 일을 해 놓고 의회 사무국장과 식사했는지 확인해야 한다'는 명목으로 개인 컴퓨터의 자료를 출력, 열람하게 강요했다고도 했다.


경남 공무원노조 "욕설·폭언 민주당 양산시의원 중징계해야" 전국공무원노동조합 경남지역본부가 시의회 직원에게 욕설, 폭언, 위압적 언행을 한 더불어민주당 강태영 양산시의원에 대한 중징계 촉구 기자회견을 하고 있다. 이세령 기자
AD

노조는 "사건이 발생한 지 두 달이 지났지만, 민주당 도당은 위원장 면담을 요청해도 침묵으로 일관하고 있다"며 "도당은 강 의원에 대해 단호하고 책임 있는 중징계를 내려야 한다"라고 했다.


강수동 경남본부장은 "우월적 지위를 앞세운 강 의원의 폭언과 욕설, 인격 모독성 발언은 양산시의원 행동강령 조례와 윤리강령, 윤리실천 규범 등에 관한 조례를 위반한 명백한 직장 내 괴롭힘, 갑질 행위"라고 꼬집었다.


또 "타인의 명예를 훼손하거나 직무 수행 시 고압적 언행을 하지 말라는 민주당 당규와 윤리 규범을 위반하고 피해자에게 심각한 정신적 고통과 회복하기 어려운 상처를 입혔다"며 "얼마 전 보좌진에 대한 폭언, 갑질 등으로 기획예산처 장관 후보자가 낙마한 것보다 강 의원의 행위는 이보다 더하면 더 했지, 가볍게 넘어갈 사안이 아니다"라고 했다.


그러면서 양산시의회에 강 의원에 대한 즉각 징계와 재발 방지대책 마련을 촉구했다.


민주당 경남도당에는 윤리심판원 회의 즉각 소집을 통해 강 의원에 대한 징계를 의결하라고 요구했다.


경남 공무원노조 "욕설·폭언 민주당 양산시의원 중징계해야" 전국공무원노동조합 경남지역본부가 시의회 직원에게 욕설, 폭언, 위압적 언행을 한 더불어민주당 강태영 양산시의원에 대한 중징계 요구서를 민주당 도당에 전달하고 있다. 전공노 경남지역본부 제공

노조는 "이번 강 의원의 갑질 행위를 여론의 눈치나 보면서 임박한 지방선거 국면 등을 활용해 어물쩍 넘어가도록 그냥 두지 않겠다"라며 기자회견 직후 공무원 등 도민 8151명이 서명한 '강 의원 중징계 요구서'를 민주당 도당에 전달했다.


앞서 고충상담위원회를 통해 이 사안을 신고받은 양산시의회는 행동강령자문위원회를 열고 강 의원의 언행이 의원 행동강령 위반이란 결정을 내렸다.


이후 같은 달 20일부터 윤리자문위원회와 윤리특별위원회는 해당 사안을 조사 중이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

정성훈 윤리특위 위원장은 "공식 회의뿐 아니라 비공식 회의를 여러 차례 열어 해당 사안을 엄중하게 보고 있다"라며 "최대한 시민들의 눈높이에 맞게 강력히 조치하겠다"라고 말했다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

이시각 랭킹 뉴스

22:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기