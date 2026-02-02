섬 전문가와 함께하는 ´여수 섬 아카데미´ 참여자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남 여수시는 여수 섬의 가치와 매력을 알리고 2026여수세계섬박람회의 성공적인 개최를 위한 시민의 관심과 참여도를 높이기 위해 ´여수 섬 아카데미´를 운영하고 수강생을 모집한다고 밝혔다.

´여수 섬 아카데미´는 2월 23일부터 2월 27일까지 5일간 총 5회 과정으로 운영되며 회당 25명씩 총 125명의 수강생을 선발할 예정이다.

신청 기간은 2월 2일부터 2월 11일까지이며 여수시 OK통합예약시스템을 통해 온라인으로 접수할 수 있다.

이번 아카데미는 여수 섬 특화 프로그램인 '섬배울학교'와 연계해 추진되는 과정으로 본 과정을 수료한 시민은 향후 섬배울학교 참여자 모집 시 우선 선발 혜택을 받게 된다.

강사진은 섬과 해양 분야를 연구하는 전문가들로 구성됐으며 여수 섬의 역사·문화·생태적 가치와 함께 지속 가능한 학습자원으로서의 활용 가능성에 대해 심도 있는 논의가 이뤄질 예정이다.





여수시 관계자는 "섬 아카데미는 시민들이 여수 섬의 진정한 가치를 이해하고, 2026여수세계섬박람회를 함께 만들어가는 주체로 참여하는 뜻깊은 계기가 될 것"이라며 "많은 시민의 관심과 참여 바란다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

