경기도-31개 시군, 신규공무원 5041명 뽑는다

경기도가 올해 도 본청과 31개 시군에서 총 5041명의 신규공무원을 뽑는다. 지난해 채용 인원 2897명에 비해 2144명이 늘었다.

경기도는 이런 내용을 담은 '제1·2회 공개경쟁임용시험(7·8·9급)'과 '제1·2·3회 경력경쟁임용시험(연구·지도사, 7·8·9급)' 시행계획을 경기도 누리집(gg.go.kr)에 2일 공고했다.

선발 인원을 보면 공개경쟁임용시험은 7급 40명, 8·9급 4663명 등 25개 직류에 총 4703명이다. 경력경쟁임용시험은 연구사·지도사 76명, 7급 48명, 8급 9명, 9급 205명 등 25개 직류 338명이다.

이 가운데 사회적 약자의 공직 진출 기회 확대와 조직 구성 다양화를 위해 장애인 437명, 저소득층 145명, 기술계고 87명을 구분모집으로 선발한다.

경기도는 올해 달라지는 시험제도와 유의 사항을 당부했다.

먼저 9급 기술계고 경력경쟁임용시험의 전문교과 이수요건이 추가된다. 응시자는 선발예정직류 관련 학과 졸업예정자 또는 졸업자로, 관련 전문교과를 50% 이상 이수해야 한다. 만약 전문교과 이수 요건을 충족하지 못했다면 선발예정직류 관련 자격증을 취득해 응시할 수 있다. 단, 이 경우 자격증 가산점이 부여되지 않는다.

또 2024년부터 도내 일부 시군의 경우 일반토목 및 건축직류의 공개경쟁임용시험 거주지 제한 요건이 완화됐다. 해당 직류를 준비 중인 수험생의 확인이 필요하다.

응시자는 동일한 날짜에 시행하는 지방직 공무원 임용시험에 중복으로 응시할 수 없다.

기타 자세한 사항과 세부 시험 일정은 경기도 및 시군 누리집에서 시험 시행계획 공고문을 확인하거나, 경기도 인사과 인재채용팀(031-8008-4040, 4046, 4047)으로 문의하면 된다.





이정화 경기도 인사과장은 "올해부터 9급 기술계고 경력경쟁임용시험의 전문교과 이수 요건이 추가되는 등 기존과 달라진 사항이 있으므로 응시 예정자는 공고문과 세부 안내사항을 꼼꼼히 확인해야 한다"고 당부했다.





