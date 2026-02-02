용인시, 청년에 '챗 GPT 플러스' 구입 비용 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SW구입비용 지원사업 대상에 포함

年 5만원, 생애 3회까지 지원 가능

경기도 용인시가 관내 청년들에게 챗 GPT 가입 비용을 지원한다.

용인시는 청년들의 디지털 역량 강화를 위해 '청년 소프트웨어 구입비용 지원사업' 대상 품목에 '챗 GPT 플러스'를 추가했다고 2일 밝혔다.

시는 앞서 지난해 7월 용인청년정책네트워크 제안 대회에서 제안된 소프트웨어 지원 품목 확대 의견을 반영해 보건복지부에 사회보장제도 변경을 요청했으며 올 1월 협의를 마쳤다. 이에 따라 시는 이달부터 월 2만9000원인 챗 GPT 플러스 이용 비용 일부를 지원한다.

대상은 용인에 주민등록을 둔 18~39세 청년이다. 1인당 연 1회 최대 5만원을 지원하며, 생애 최대 3회까지 소프트웨어 구입비를 지원받을 수 있다.

지원금은 상·하반기로 나눠 각각 300명씩 총 600명에게 선착순 지원한다. 지원금은 심사와 선정 절차를 거쳐 신청 다음 달 10일께 개인 계좌로 일괄 입금한다.

신청을 원하는 청년은 사업 기간 중 소프트웨어를 구매한 뒤 '용인청년포털 청년e랑'을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 제출 서류는 주민등록초본, 구매 영수증, 제조사 홈페이지 내 계정 등록 화면 캡처본 등이다.

이상일 용인시장은 "이번 지원 확대는 청년들이 실제 업무와 학습에 직결되는 역량을 키우는 계기가 될 것"이라고 했다.





시는 지난 2022년 청년네트워크 제안을 계기로 전국 지방자치단체 중 처음으로 청년 소프트웨어 구입비 지원사업을 시작했다. 2024년에는 697명에게 2998만원, 지난해에는 707명에게 2992만 원을 각각 지원했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

