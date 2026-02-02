진주시, 남강변 다목적 문화센터 착공 … 문화예술 랜드마크 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남강변 따라 펼쳐질 예술과 시민의 만남

경남 진주시는 문화예술 도시 진주의 새로운 랜드마크가 될 '남강변 다목적 문화센터 건립사업' 착공식을 개최하며 본격적인 공사에 들어갔다고 2일 밝혔다.

남강변 다목적 문화센터는 지역 예술인의 창작 기반을 확대하고 시민들의 문화 향유 기회를 넓히기 위해 조성되는 문화시설로, 일상에서 수준 높은 문화·예술을 접할 수 있는 환경을 제공함으로써 시민들의 삶의 질을 획기적으로 높일 수 있는 핵심적인 문화 거점이 될 전망이다.

진주시 ‘남강변 다목적 문화센터’ 착공식 단체 사진.

이 문화센터는 부지면적 7412㎡, 연면적 1만3777㎡(지하 1층·지상 4층) 규모로 건립되며, 공연장과 전시 시설, 체험 공간, 지역 커뮤니티 공간 등 다양한 문화 기능을 갖춘 복합문화공간으로 조성된다. 총사업비 890억원이 투입되며, 2028년 12월 준공을 목표로 하고 있다.

사업 대상지는 임진왜란 당시 진주성 전투가 벌어졌던 국가적 역사 공간으로, 진주의 호국 정신과 정체성을 상징하는 장소이다. 진주성, 촉석루와 논개, 의암바위 등 애국과 충절을 상징하는 주요 역사적 자산을 한눈에 조망할 수 있는 입지적 특성을 갖추고 있다.

또한 철도문화공원과 남강 유등 전시관, 소망 진산 공원, 김시민 호 유람선 등 인근의 관광자원과 연계한 문화·관광 네트워크가 구축되면, 남강변 일대는 문화와 관광이 공존하는 복합 문화 벨트로 발전해 지역경제 활성화에도 크게 기여할 전망이다.

조규일 시장은 "남강변 다목적 문화센터는 진주의 역사와 문화예술 자산을 연결하는 상징적인 공간이 될 것"이라며 "시민과 방문객 모두가 품격 있는 문화예술을 누릴 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.





한편, 진주시는 이번 사업을 계기로 남강변을 중심으로 한 문화적 인프라를 확충하고, 진주를 역사와 문화예술이 조화를 이루는 대표적인 문화도시로 발전시켜 나갈 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

