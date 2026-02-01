파주 영평산 일대서 산불…50분 만에 진화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1일 오후 1시 38분께 경기 파주시 법원읍 영평산 일대에서 산불이 발생했다.

산림 당국이 진화 헬기 2대와 차량 18대 등을 투입해 약 50분 만에 진화했다.

인명피해는 발생하지 않은 것으로 전해졌다.





산림 당국은 산불조사감식반을 투입해 정확한 피해 면적과 원인을 조사할 예정이다.

