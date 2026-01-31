"여기 백화점 아냐?" 3040女 바글바글한 곳…알고 봤더니

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다이소 연령대별 뷰티 매출 40대 1위

대형마트·뷰티 전문 채널도 초저가 참전

1020세대가 주로 이용하던 초저가 뷰티 시장에 3040 소비자가 유입되고 있다.

서울 양천구 다이소 이마트목동점. 강진형 기자

구매력·충성도 다 가진 3040도 브랜드서 발길 돌려 다이소로

29일 뷰티업계에 따르면 최근 3040세대의 초저가 화장품 구매가 증가세를 보이고 있다. 지난해 다이소 화장품 카테고리 연령대별 매출 비중은 40대가 27%로 가장 높았고, ▲30대 25% ▲20대 22% ▲50대 17% ▲60대 이상 6%로 나타났다.

시장조사업체 엠브레인 트렌드 모니터가 지난해 11월 패널들의 영수증 구매 자료를 분석한 결과 연령대별 구매액 증가율에서도 3040대의 성장세가 두드러졌다. 2024년 10월~2025년 9월 다이소 뷰티 제품의 40대 구매액은 전년 동기 대비 114%나 늘었다. 이는 20대 증가율인 88.1%보다 25.9%포인트 높은 수준이다.

뷰티 시장에서 3040세대는 핵심 소비층으로 꼽혔다. 구매력이 높고 브랜드 충성도가 강하기 때문이다. 이 때문에 다소 가격이 높더라도 명품 브랜드나 뷰티 전문 채널을 이용하는 것이 일반적이었다. 하지만 최근 초저가 뷰티 시장의 체급이 커지면서 3040세대의 눈길을 끄는 모양새다. 1020세대가 초저가 화장품을 일종의 '실험실'처럼 소비하자 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 뷰티 대기업들도 시장에 뛰어들기 시작했다. 이처럼 다이소 전용 라인이 다양해지자 3040세대에게도 '믿고 쓰는 다이소'라는 인식이 확산했다는 분석이 나온다.

초저가 뷰티 수요 확대에 힘입어 다이소의 뷰티 카테고리 매출은 전년 대비 70% 이상 증가했다. 2024년 144% 성장에 이어 지난해에도 두 자릿수 성장세를 이어가며 초저가 뷰티 시장의 핵심으로 자리 잡고 있다.

모델이 이마트 매장에서 초저가 화장품을 홍보하고 있다. 이마트

대형마트도 질세라 초저가 라인 출시…"기능성 중심 제품 집중"

뷰티 시장의 지각 변동이 감지되자 대형마트도 초저가 뷰티 제품군을 대폭 늘리고 있다. 상대적으로 고객 연령대가 높은 대형마트 특성에 맞춰 색조 화장품보다는 피부 탄력·주름 개선 등 기능성 중심의 제품을 집중적으로 출시하고 있다.

지난해 6월 롯데마트는 그랑그로서리 구리점에 '가성비 뷰티 상품 존'을 도입했다. 최근에는 화장품 제조사 더마펌, 제이준코스메틱 등과 손잡고 스킨케어 9종을 새롭게 출시하기도 했다. 롯데마트에 따르면 지난해 11~12월 기준 가성비 뷰티존 매출은 직전 동기 대비 약 70% 증가했다.





이마트도 시장에 발맞추기 위해 속도를 내고 있다. 지난해 4월 LG생활건강과 협업해 5000원 미만의 기초 스킨케어 제품 8종을 선보인 데 이어 최근에는 '원씽', '다나한' 등 협업 브랜드를 12개로 늘렸다. 역시 이마트에 따르면 지난해 11~12월 기준 초저가 화장품 매출은 직전 동기 대비 약 27% 늘었다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

