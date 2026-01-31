"고민하는 사이 백만원 올랐어요"…연초부터 줄줄이 가격 오르더니 인상 예고도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연초부터 까르띠에·에르메스 등 줄인상

다미아니·티파니앤코도 가격 인상 예고

연초부터 명품 주얼리·시계·가방 브랜드들이 줄줄이 가격 인상을 단행한 데 이어 앞으로 인상을 예고한 브랜드들이 나왔다.

까르띠에 러브 브레이슬릿. 공식 홈페이지.

하이주얼리 브랜드 '다미아니'·'티파니앤코' 가격 인상 예고

29일 이탈리아 하이주얼리 브랜드 '다미아니'(DAMIANI)가 다음 달 9일 국내에서 판매하는 전 제품의 가격을 인상한다고 밝혔다. 제품에 따라 인상 폭이 다르게 적용될 예정이나, 평균 약 8~10% 오를 것으로 예상된다. 루이뷔통모에헤네시(LVMH) 그룹의 주얼리 브랜드 티파니앤코(TIFFANY&Co.)는 다음 달 26일 국내에서 제품 가격을 5~10% 인상할 예정이다.

티파니앤코. 로이터연합뉴스

팬데믹 이후 '줄인상' 연례행사로…까르띠에·롤렉스·에르메스·샤넬도 새해부터 가격 인상

지난 27일 프랑스 명품 주얼리·시계 브랜드 '까르띠에'(Cartier)도 가격 인상을 단행했다. 이번 인상으로 러브링 클래식 모델(옐로 골드·핑크 골드)은 기존 309만원에서 7.8% 올라 333만원이 됐다. 러브 브레이슬릿 미디엄 모델(옐로 골드·핑크 골드)은 기존 970만원에서 1050만원으로, 트리니티링 클래식 모델은 기존 342만원에서 370만원으로 각각 8.2%씩 상향 조정됐다. 지난해 까르띠에는 모두 네 차례에 걸쳐 제품 가격을 인상했고, 올해도 연초부터 가격을 올린 것이다.

까르띠에

스위스 명품 시계 브랜드 롤렉스는 지난 1일 가격을 인상했다. 주요 제품인 서브마리너 오이스터 41㎜의 가격은 새해 첫날 1554만원(5.7%)으로, 데이트저스트 오이스터스틸 36㎜는 1563만원(6.4%)으로 뛰었다.

지난 5일 에르메스는 국내 매장에서 명품 가방과 액세서리 일부 품목의 판매 가격을 올렸다. 앞서 신발 가격을 올린 데 이어 가방과 스카프까지 인상 대상을 늘린 것이다. 가방 제품 가운데 '피코탄'의 가격은 기존 517만원에서 545만원으로 약 5.4% 올랐다.

샤넬은 지난 13일 가방 제품을 중심으로 가격 인상을 진행했다. 이에 따라 클래식 맥시 핸드백은 1892만원에서 2033만원으로 7.5% 오르면서 2000만원을 돌파했다. 이어 코코 크러쉬 등 주얼리 일부 제품군의 가격도 5% 안팎으로 상향 조정했다. 또 프랑스 명품 주얼리 브랜드 반클리프앤아펠(Van Cleef & Arpels)도 지난 8일 하이주얼리 제품 가격을 6%가량 인상했으며, 디올도 지난 20일부터 주얼리 제품 가격을 약 6% 인상했다.





코로나 팬데믹 이후 명품 브랜드들의 '가격 인상'이 연례 행사화하면서, 명품 구매가 단순한 소비를 넘어 '명품은 오늘이 제일 저렴하다'라는 기조의 신중한 투자로까지 이어지는 모양새를 보인다.





구나리 기자

