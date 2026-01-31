하남시, '통합지원협의체' 출범…의료·요양·돌봄 연계 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 하남시(시장 이현재)는 지난 29일 하남시청 상황실에서 '하남시 의료요양 통합돌봄사업 통합지원협의체' 위원 위촉식과 함께 제1차 회의를 개최했다고 31일 밝혔다.

하남시(시장 이현재)는 지난 29일 하남시청 상황실에서 '하남시 의료요양 통합돌봄사업 통합지원협의체' 위원 위촉식과 함께 제1차 회의를 개최하고 있다. 하남시 제공

이번 회의는 의료·요양·돌봄 서비스를 하나의 체계로 통합하기 위한 본격적인 출발점으로, 오는 3월 27일 시행 예정인 「의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률」에 발맞춰 통합돌봄 정책의 추진 방향을 공유하고 민·관 협력체계를 가동하기 위해 마련됐다.

현재 하남시의 65세 이상 노인 인구는 약 5만4000명으로, 전체 인구 약 32만8000명의 16%를 차지하고 있다. 이 가운데 75세 이상 후기고령자는 약 1만9000명에 달해 의료·요양·돌봄이 복합적으로 요구되는 돌봄 수요가 빠르게 증가하고 있다.

또한 심한 장애인 4200여명이 거주하고 있어, 노인과 장애인을 아우르는 통합적 돌봄 체계 구축의 필요성이 커지고 있다.

이에 하남시는 개별 서비스 중심의 돌봄 제공 방식에서 벗어나, 필요한 사람이 필요한 시기에 필요한 서비스를 끊김 없이 제공받을 수 있는 통합지원체계로의 전환을 추진하고 있다. 시는 지난 2026년 1월 장기요양 재택의료센터와의 업무협약 체결을 시작으로 통합돌봄 사업 추진을 위한 실행 기반을 단계적으로 마련해 왔다.

이번에 구성된 통합지원협의체는 하남시장을 위원장으로 총 19명으로 구성됐으며, 관계 공무원과 함께 보건·의료·요양·복지 분야 유관기관 대표 및 전문가들이 참여한다. 이날 회의에서는 위촉직 위원에 대한 위촉장 수여를 시작으로, 2026년도 의료요양 통합돌봄사업 실행계획에 대한 보고와 심의가 진행됐다.

통합지원협의체는 앞으로 지역 통합돌봄 관련 계획과 시책을 심의·자문하고, 통합지원과 관련된 기관 간 연계·협력 사항을 논의하는 핵심 협의기구로서, 현장의 다양한 의견을 정책에 반영하고 실행 가능한 대안을 제시하는 역할을 수행하게 된다.

하남시 관계자는 "통합지원협의체는 하남시 통합돌봄 정책의 중심축이 될 중요한 협의기구"라며 "각 분야 전문가들의 경험과 현장 중심의 의견을 바탕으로 시민이 체감할 수 있는 통합돌봄 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

이어 "나이가 들거나 장애가 있더라도, 시민 누구나 살던 곳에서 존엄한 삶을 이어갈 수 있는 하남시를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

