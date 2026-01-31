다음 주 전국서 1200가구 분양 돌입…"설까지 숨 고르기"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

다음 주에는 2개 단지서 약 1200가구가 공급돼 한산한 분위기가 이어질 것으로 보인다.

31일 부동산R114에 따르면 2월 첫째 주에는 전국 2개 단지에서 총 1194가구(일반분양 748가구)가 분양을 시작한다.

경기도 안양시 만안구 안양동 '안양역 센트럴 아이파크 수자인'(안양역세권지구 재개발)과 대전시 중구 선화동 '대전 하늘채 루시에르'(2회차)에서 청약을 진행한다.

안양역센트럴아이파크수자인은 지하 4층∼지상 최고 35층, 8개 동, 총 853가구 규모로 조성되며 이 가운데 전용면적 39∼84㎡ 407가구를 일반분양한다. 지하철 1호선 안양역 역세권 아파트로, 안양역은 2029년 개통을 목표로 월곶판교선이 신설될 예정이다.

단지는 만안초, 양명고, 양명여고, 안양여중·고교 등을 걸어서 통학할 수 있으며 안양일번가, 안양중앙시장 상권을 비롯해 엔터식스몰, 2001아울렛 등 대형쇼핑몰 이용도 편리하다.





AD

부동산R114는 "설 연휴 이전까지는 분양 시장이 숨 고르기 국면을 보이며 다소 한산한 분위기가 이어질 예정"이라면서 "2월 중·하순부터 청약 접수 등이 본격화할 전망"이라고 전했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>