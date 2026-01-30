윤호중 장관, 충북 음성 화재에 "가용 인력 총동원…산불 확산 막아야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제조공장에서 원인미상 화재…인근 번져

외국 국적 직원 2인 연락 닿지 않고 있어

소방당국, 헬기 4대 투입해 진화작업 중

윤호중 행정안전부 장관은 30일 충북 음성군에서 발생한 공장 화재에 "가용인력과 장비를 총동원하라"며 "산불로 확산되지 않도록 철저를 기하라"고 지시했다.

30일 오후 충북 음성에 위치한 생활용품 제조 공장에서 화재가 발생해 소방 당국이 진화 작업을 벌이고 있다. 소방청 제공

30일 오후 2시 56분께 충북 음성군 맹동면의 한 생활용품 제조 공장에서 원인을 알 수 없는 불이 나 인근 공장으로까지 번지고 있다.

화재 직후 이 공장에서 일하던 직원 83명 중 81명은 대피했으나, 네팔 국적의 20대 직원과 우즈베키스탄 국적의 50대 직원은 연락이 닿지 않고 있다.

윤 장관은 "소방청, 경찰청, 충청북도, 음성군 등 관련기관은 가용인력과 장비를 총동원해 인명구조와 화재진압에 총력을 다하라"고 긴급 지시했다.

윤 장관은 인명 피해와 안전사고, 산불 확산에도 만전을 기할 것을 당부했다. 그는 "공장 주변에 불씨가 비화돼 산불로 확산되지 않도록 선제적으로 방어선을 구축하는 등 산불 대비·대응에 철저를 기하라"며 "경찰에서는 화재 현장 주변 통제에 만전을 기할 것"을 지시했다.

이 공장은 물티슈와 기저귀 등을 생산하는 곳으로, 유해화학물질 및 위험물 취급은 없는 것으로 전해졌다.

다만 불이 인근 누전차단기 제조업체로 확산한 상태다. 불씨가 바람을 타고 날아가 500m가량 떨어진 인근 야산으로 불이 번지기도 했으나, 오후 4시 10분께 진화됐다.





소방 당국은 대응 2단계를 발령하고 인력 105명과 장비 56대, 헬기 4대를 투입해 진화작업을 벌이고 있다. 소방 당국은 불길을 잡는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

