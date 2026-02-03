동덕여대, 2025 RISE 사업단 성과공유회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역혁신 성과·추진 결과 한자리에

동덕여자대학교 RISE 사업단은 지난달 26일 '2025 동덕여자대학교 RISE 사업단 성과공유회'를 성황리에 개최했다고 3일 밝혔다.

동덕여자대학교

이번 성과공유회는 지난해 동덕여대 RISE 사업단이 추진해 온 리빙랩 RISE 센터와 평생교육 RISE 센터의 운영 성과를 공유하고 지역·대학·기관 간 협력 성과를 확산하기 위해 마련됐다.

정해숙 성북구의원과 김장현 서울 RISE 일반대학 협의회장, 김명애 동덕여대 총장 등 다수의 내·외빈이 참석해 의미를 더했다.

행사는 김 총장의 개회사와 배경재 동덕여대 RISE 사업단장의 인사말로 막을 열었다.

이후 내·외빈 소개와 축사, 성과발표, 지역활동가와 마이크로 디그리 수료자 이수증 수여식, 우수사례 발표 순으로 구성됐다.

또한 각 센터별 우수사례 발표를 통해 참여자들이 직접 활동 과정과 성과를 공유하는 시간도 마련됐다.





지역활동가와 수료생들의 생생한 사례 발표는 RISE 사업의 실제 구현 양상을 보여주면서 참석자들의 공감을 이끌어냈다.





박호수 기자 lake@asiae.co.kr

