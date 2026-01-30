하나은행, 설 맞이 15조 규모 소상공인·中企 특별자금 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하나은행은 설 명절 전후 자금 수요가 많은 소상공인과 중소기업에 오는 3월13일까지 총 15조원 규모의 특별자금 지원을 실시한다고 30일 밝혔다.

지원 대상은 일반대출(운전·시설), 상업어음할인, 무역어음대출 등 1년 이내의 신규 기업대출과 이미 취급된 명절 특별자금 대출의 연장(대환)이다.

지원 한도는 신규 6조원, 연장 9조원 등 총 15조원 규모다. 최대 1.5% 범위 내 대출금리 감면도 지원한다.

아울러 신권교환 수요가 있는 귀성객들을 위해 '직접 찾아가는 금융서비스'도 제공한다. 다음 달 13~14일 오전 10시부터 오후 5시까지 양재 만남의광장 휴게소(하행선)에서 '움직이는 하나은행'을 통해 신권교환 행사를 실시할 계획이다.





하나은행 관계자는 "설 명절을 맞이해 자금이 꼭 필요한 소상공인·중소기업들에 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

