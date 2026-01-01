[재산공개]경찰청 10명 공개…오문교 前 대학장 34억

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신분 변동된 고위공직자 362명 재산공개

경찰청 소속 10명 평균 재산 13억3800만

정부공직자윤리위원회는 30일 경찰청 소속 10명을 비롯해 지난해 7월2일부터 11월1일까지 취임·승진·퇴임 등 신분 변동이 있는 고위공직자 362명의 재산을 공개했다.

공개 대상이 된 경찰 고위직 10명의 평균 재산은 약 13억3800만원으로 나타났다.

서울 서대문구 경찰청 전경. 김현민 기자

AD

가장 많은 재산을 신고한 건 지난해 9월 퇴임한 오문교 전 경찰대학장으로, 34억4785만원을 신고했다. 본인 명의로 된 서울 동작구 아파트 분양권과 경기 수원시 장안구 아파트 전세권, 배우자 명의의 경기 수원시 장안구 복합건물 등 15억325만원의 건물을 소유했다.

아울러 배우자 명의 삼성전자(우선주) 450주를 비롯해 본인과 가족의 증권 약 2억4010만원어치, 본인 명의의 도지코인·비트코인 등 가상자산 7억8631만원 상당을 신고했다.

현직 중 가장 많은 재산을 신고한 건 지난해 9월 임명된 김종철 경남경찰청장으로, 8억원 상당의 본인 명의 서울 송파구 아파트 전세권과 예금 등 17억4885만원을 신고했다.

이 밖에도 김원태 경찰청 치안정보국장은 본인 명의로 된 서울 종로구 연립주택, 배우자와 공동소유한 인천 중구 아파트 등 8억3097만원을 신고했다. 곽병우 경찰청 대변인은 본인 명의 서울 양천구 아파트와 예금 등 12억7046만원을 신고했다. 홍석기 경찰청 국가수사본부 수사국장은 배우자 명의로 된 경기 김포시 아파트 등에 채무를 합쳐 1537만원의 재산을 공개했다.

최보현 서울경찰청 수사차장은 본인 명의 서울 송파구 다세대주택과 제주시 연동 연립주택 등 4억3219만원, 김영근 광주경찰청장은 광주 남구 아파트 등 9억4954만원, 이종원 충북경찰청장은 배우자와 공동명의로 보유한 경기 이천시 다가구주택 등 8억3814만원을 각각 신고했다.





AD

지난해 9월 퇴임한 김수환 전 부산경찰청장은 부부 공동명의로 보유한 서울 성북구 아파트와 예금 등 15억1166만원의 재산을 공개했다. 같은 시기 공직을 떠난 김도형 전 인천경찰청장은 본인 명의 서울 송파구 아파트와 경기 남양주시 상가 등을 합쳐 23억3133만원을 신고했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>