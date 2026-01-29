李대통령 "입법·행정 속도 더 확보했으면…정말 많이 부족해 답답"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李, 수석보좌관회의 주재

"이유 있겠지만 저는 답답"

느린 국회에 아쉬움 토로

연합뉴스

이재명 대통령이 29일 국회의 느린 입법에 "답답하다"며 속도를 내달라고 주문했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 수석보좌관회의에서 "입법과 행정에서 속도를 더 확보해주면 좋겠다"며 "벌써 7개월이 지났는데 객관적 평가로는 한 일이 꽤 있어 보이지만 제 기준으로는 정말 많이 부족하다"고 지적했다.

그러면서 "나름의 이유가 있겠지만 저로서는 답답하기 이를 데 없을 때가 많다"고 비판했다.

이 대통령은 "해야 할 일은 산더미처럼 많고 할 수 있는 역량은 제한적이어서 언제나 마음이 조급하다"면서 "우리가 일할 수 있는 시간도 매우 제한적이어서 있는 시간이나마 정말 최선을 다해야 할 것 같다"고 재차 강조했다.

또 이 대통령은 "국정이라는 것은 결국 국민의 삶을 개선하는 것 아닌가 싶다"며 "좀 실효적인 정책을 해야 한다. 지금 당장 할 수 있는 일들을 최대한 찾아서 빨리 많이 하는 것"이라고 당부했다.

그는 "일이 많이 쌓여있으면 큰일을 붙잡고 끙끙 앓고 시간 보내지 말고 쉬운 일부터 신속하게 해치우라는 말을 취임 초에 했었던 것 같다"며 "실효적으로 할 수 있는 일부터 빨리하자. 티끌 모아 태산이라는 생각으로 속도감 있게 해나갔으면 좋겠다"고 주문했다.





이 대통령은 지난 27일 국무회의에서도 "국회가 너무 느려서 일할 수가 없는 상태"라며 느린 입법 속도에 아쉬움을 드러낸 바 있다. 당시 이 대통령은 "(정부 출범) 8개월이 다 돼 가는데, 정부의 기본적인 정책 방침에 대한 입법조차도 20%밖에 안 됐다"고 토로했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

