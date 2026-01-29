한동훈 "국민이 보수의 주인…반드시 돌아올 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

친한계 의원들 동참 "張지도부 사퇴해야"

한동훈 전 국민의힘 대표는 29일 "저를 제명할 수는 있어도 국민을 위한 좋은 정치의 열망을 꺾을 순 없다"면서 "기다려 주시면 반드시 돌아올 것"이라고 말했다.

국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 29일 서울 여의도 국회 소통관에서 제명 결정과 관련해 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

한 전 대표는 이날 오후 국회 소통관 기자회견을 열고 "당원 동지 여러분, 국민 여러분. 우리가 국민의힘과 보수의 주인이다. 절대 포기하지 말자"라며 이같이 밝혔다. 앞서 국민의힘은 이날 열린 최고위원회에서 '당원게시판 여론조작 의혹'에 대해 당 중앙윤리위원회가 한 전 대표에게 내린 제명 결정을 최종 의결한 바 있다.





국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 29일 제명 결정과 관련해 기자회견을 마친 뒤 국회 소통관을 나서고 있다. 연합뉴스

한 전 대표 기자회견에 앞서 친한(친한동훈)계 현역의원 16명 역시 별도의 기자회견을 열고 제명 의결에 대해 반발했다. 이들은 "한 전 대표에 대한 제명 결정은 심각한 해당 행위로 절대 받아들일 수 없다"면서 "개인적인 이익을 위해 당을 반헌법적·비 민주적으로 몰아간 장동혁 지도부는 이번 사태에 대한 책임을 지고 즉각 물러나야 한다"고 했다.





