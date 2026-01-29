이천시, 농가에 소형 농기계 구입비 지원…내달 13일까지 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 이천시는 농가 부담 완화와 영농 효율성 향상을 위한 농업용 관리기 등 소형농기계 지원사업 신청을 다음달 13일까지 받는다.

이천시가 다음달 13일까지 농업용관리기, 트랙터 등 소형 농기계 구입 보조금 지원사업 신청을 받는다. 이천시 제공

시는 올해 이번 사업에 총 7억6666만6000원의 사업비를 투입한다. 품목별 지원 한도 내에서 도·시비를 50% 지원하며, 자비 부담은 50%다.

지원 대상은 경기도에 지난해 1월 1일 이전부터 거주하면서 경기도 내 농지를 경작하는 농업경영체 등록 농업인이다. 지원 품목은 ▲보행형 관리기 ▲승용관리기 ▲소형 트랙터 ▲동력운반차 ▲밭작물 탈곡기 ▲전동전지가위 ▲전동 분무기 ▲고소작업차 ▲농산물작업대 등이다.

시는 특히 농가 수요가 가장 많은 관리기의 지원 단가를 대당 175만원까지 늘리고, 트랙터는 최대 60마력까지 지원 범위를 확대한다.





희망자는 농지소재지 읍·면·동 행정복지센터에 방문하여 신청하면 된다. 자세한 사항은 이천시 농업기술센터 농업정책과 쌀사랑팀이나 주소지 읍·면·동 농기계 담당 부서로 문의하면 된다.





