[특징주]로보티즈, 1년 중 최고가 경신…'휴머노이드 산업 수혜' 기대

로보티즈가 29일 장 초반 1년 중 최고가를 경신했다. 휴머노이드 산업 수혜가 기대된다는 증권가 분석이 영향을 미친 것으로 해석된다.
이날 오전 10시40분 현재 한국거래소에서 로보티즈는 전장 대비 1만9500원(6.35%) 오른 32만6500원에 거래되고 있다. 장 초반에는 주가가 34만9500원까지 오르며 1년 중 최고가를 경신하기도 했다.
증권가에서는 이날 로보티즈의 사업에 긍정적인 평가를 내놨다. 전날 로보티즈는 지난해 연결 기준 매출액 389억4000만원, 영업이익 33억6000만원을 기록했다고 공시했다. 이지호 메리츠증권 연구원은 "고부가가치 제품군인 손가락용 액츄에이터 및 완제품 손이 올해부터 매출액에 최초로 반영되는 점을 고려할 경우 환율효과가 제거된 후에도 긍정적인 수익성을 이어갈 것으로 예상된다"며 "순수하게 로봇사업을 통해 연간 4개 분기 모두 흑자를 기록한 점이 긍정적"이라고 분석했다.
지금 뜨는 뉴스
이 연구원은 "로봇 산업은 현재 기대감이 선반영 된 과열 국면에 위치해 있지만, 올해부터 시작되는 휴머노이드 대량 양산 체제에서 로보티즈가 가장 큰 수혜가 예상되는 업체라는 점을 감안할 경우 고평가 논란은 점진적으로 해소될 것으로 전망된다"고 설명했다.
김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>