당정 "1·29 부동산 대책, 이번 정부는 다르다는 것 보여줄 것"

부동산 공급대책 지속적으로 내놓을 것

기존 정비사업도 원할히 추진할 것

더불어민주당과 국토교통부는 수도권 공급 대책인 1·29 부동산 대책과 별개로 지속적인 공급 대책을 내놓겠다고 밝혔다. 주택 공급을 속도감 있게 제시하고, 실제 추진 여부도 꼼꼼히 챙기겠다는 뜻도 밝혔다.

한정애 민주당 정책위의장은 29일 국회에서 열린 '도심 주택공급 확대 및 신속화 방안 관련 당정협의'에서 "정부는 이번 발표를 시작으로 새로운 사업을 발표해서 공급이 꾸준하게 이루어진다고 해서 신뢰를 국민께 드려야 할 것으로 보인다"며 "과거 정부에서 발표된 사업이 잘 추진되지 않고 차질 빚어지는 경우도 있는데, 실제 사업 진행되는 것을 보여드리고 이번 정부는 확실히 다르다는 것을 인식시켜달라"고 밝혔다. 이어 "이를 위해 사업이 지연되거나 또한 취소되지 않도록 꼼꼼하게 챙겨달라"고 당부했다.

한정애 더불어민주당 정책위의장이 29일 국회에서 열린 도심 주택공급 확대 및 신속화 방안 당정협의에서 발언하고 있다. 2026.1.29 김현민 기자

아울러 토지거래허가구역 확대 등을 담은 10·15 부동산 대책과 관련해 "정비사업이 위축되는 것에 대한 걱정도 있다"며 "사업이 원활히 진행될 수 있도록 노력해달라"고 했다. 한 정책위의장은 "정부와 여당이 주택공급을 끝까지 책임지고 챙긴다는 안심의 메시지로 전달되기를 바란다"며 "국회도 정부가 추진하는 입법 과제를 포함해서 주택공급 방안들이 차질 없이 진행될 수 있도록 적극적으로 협조하고 챙기도록 하겠다"고 했다.

김윤덕 국토교통부 장관은 "공급물량은 이번 발표로 끝이 아니며 협의와 검토를 거쳐서 추가로 계속해서 발표하게 될 것"이라며 "이번에는 물량에 집중했지만 추후에는 제도 개선 과제도 발굴하여 함께 발표하도록 하겠다"고 했다.

맹성규 국회 국토교통위원장(민주당)은 이 자리에서 "공급은 물량 확대뿐 아니라 어디를 얼마나 빨리 짓는 게 핵심"이라고 말했다. 맹 위원장은 "특히 수도권 도심에서는 국·공유 유휴부지와 노후 공공청사, 공공자산 등 공공이 보유한 자산을 적극적으로 활용해 경쟁력을 높이고 사업이 지연되지 않도록 제도 개선 입법 등이 필요하다"며 "필요한 역할을 해나가겠다"고 말했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr

