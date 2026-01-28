[뉴욕개장]장초반 상승출발…S&P500 사상 첫 7000선 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AFP연합뉴스

8일(현지시간) 뉴욕증시는 미 연방준비제도(Fed)의 금리결정을 앞두고 3대지수 모두 상승출발했다. S&P500지수는 사상 최초로 7000선을 돌파하며 상승세를 이끌고 있다.

이날 미국 동부시간 9시30분 기준 다우존스 지수는 전장대비 0.29% 상승한 4만9143.74로 장을 시작했다. S&P500 지수는 0.32% 오른 7001.05로 시작해 사상처음으로 7000선을 넘어섰다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.62% 상승한 2만3965.03으로 장을 시작했다.

장 초반 상승세를 이끌고 있는 것은 인공지능(AI) 수요 확대를 통한 반도체 기술주들의 실적 기대감이다. 미국에 상장된 네덜란드 반도체 장비업체 ASML은 이날 개장 전 사상 최대 수주 실적을 기록하고, 2026년 실적 전망치도 개선되면서 프리마켓에서 주가가 5% 가까이 상승했다. 장 마감 후에는 테슬라, 마이크로소프트(MS), 메타 등 기술 대형주들의 실적 발표도 예정돼있다.





또한 한국시간 새벽 4시 발표가 예상되는 연방공개시장위원회(FOMC)의 미국 금리결정 발표도 증시에 큰 영향을 끼칠 것으로 예상된다. 이번 FOMC는 올해 첫 Fed의 금리정책을 발표하는 자리로 2026년 한해동안 미국의 금리정책 방향을 가늠할 수 있는 가이던스가 나올지 관심이 집중되고 있다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr

