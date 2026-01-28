작년 중소기업 수출 1186억 달러로 역대 최대…자동차·뷰티 전년 실적 돌파

2025년 중기 연간수출액 6.9% 증가
자동차·화장품·전자응용기기 역대 최고 실적
수출액 중국·미국·베트남·일본 순
지난해 중소기업 수출액이 1186억달러로 역대 최고치를 기록했다. 특히 자동차와 화장품 수출액은 각각 3년 연속 전년 실적을 뛰어넘었다.
28일 중소벤처기업부는 '2025년 중소기업 수출동향(잠정치)'을 발표했다. 지난해 수출액은 전년 대비 6.9% 증가했고 2~4분기에 역대 분기별 최고 실적을 썼다. 수출 중소기업 수는 9만8219개사로 전년(9만5815개사) 대비 2.5% 늘었다.
수출액 상위 10대 품목 중 1위인 자동차(90억 달러)의 수출액은 전년 대비 76.3% 증가했다. 2위인 화장품(83억 달러)은 21.5% 늘어나 중소기업 수출 성장을 주도했다. 이외에 반도체 제조용 장비, 반도체, 전자응용기기 등 품목도 수출 호조세다.
자동차 수출의 경우 한국 중고차 수요 증가와 인지도 상승 영향으로 CIS 국가인 키르기스스탄 106.0%, 카자흐스탄 수출은 107.2% 증가했다. UAE(91.2%) 등 중동 중고차 수출도 증가세를 보였다.
화장품은 K-뷰티 인기에 힘입어 주요 수출시장인 미국·중국 이외에도 유럽연합(EU)과 중동 등으로 수출이 다변화했다. 수출액 증가 추이를 보면 유럽연합 77.6%, 중동은 54.6% 증가했다. 수출국 수는 204개국으로 7개국 늘었고, 수출액은 83억2000만달러, 21.5% 증가하며 연간 최대 실적을 썼다.
자동차부품은 관세 영향에도 북미 시장은 소폭 증가(0.6%)했지만, 그 외 주요 수출국인 일본은 현지 완성차 업계의 판매실적 감소 등으로 인해 중소기업 자동차부품 수출이 4년 만에 감소세로 전환했다.
중소기업 수출액 상위 10대 국가 순위는 중국, 미국, 베트남, 일본 순이다. 이 중 중국, 일본, 홍콩, 대만 등 5개국 수출액이 증가했다. 중국은 현지 소셜미디어 플랫폼을 통한 K-패션, 라이프스타일 콘텐츠 확산에 힘입어 최대 수출국으로 재부상했다.
미국은 관세 리스크 등 불확실한 수출 여건에도 화장품, 전력용기기(변압기 등)가 역대 최대 수출실적을 기록하며 역대 2위다. 품목 관세 대상인 철강은 현지 수요 감소로 인해 수출규모가 8.6% 줄었지만, 알루미늄은 대미 주요 수출국 물량 감소분을 대체한 덕분에 수출은 9.3% 증가했다.
중동과 CIS 국가에서도 K-뷰티, 푸드 등 소비재가 한류 콘텐츠 확산과 글로벌 소비 추이 변화로 중소기업 수출이 큰 폭으로 성장한 것으로 나타났다.
한편 2025년 중소기업 온라인 수출액은 11억달러로 전년(10.4억달러) 대비 6.3% 증가하면서 역대 최대 실적을 기록했다. 온라인 총수출 중 중소기업 비중은 75.6%로 중소기업들이 선도하고 있다.
온라인 수출 상위 품목인 화장품은 영국(261.7%), 네덜란드(138.0%) 등 유럽 수출이 급증했다. 의류는 중국(109.8%), 대만(149.8%) 등 중화권 수출이 증가하며 미국, 일본 수출 감소분을 상쇄했다. 온라인 수출 중소기업 수는 4392개사로 전년대비(3821개사) 크게 늘었다.
이순배 중기부 글로벌성장정책관은 "2025년 중소기업 수출은 글로벌 보호무역주의 등 어려운 대외환경에도 불구하고 수출지원정책 확대와 기업의 노력이 맞물려 역대 최대 실적을 기록했다"며 " 관세 등 통상리스크 장기화에 대한 중소기업계의 우려가 크다. 대외 불확실성에 선제적으로 대응하여 중소기업 수출의 회복세가 지속될 수 있도록 노력해 나갈 것"이라고 말했다.
한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
