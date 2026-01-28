김동연 지사, 이해찬 전 총리와 어떤 인연?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사와 이해찬 전 국무총리의 남다른 인연이 주목받고 있다.

두 사람의 인연은 2020년으로 거슬러 올라간다. 당시 이해찬 전 총리는 문재인 정부에서 더불어민주당 대표로 선출돼 그해 4월 총선을 대승으로 이끌었다. 총선 무렵 김동연 지사는 문재인 정부 초대 경제부총리를 마치고 야인 생활 중이었다.

이 전 총리는 어느 날 총선을 앞두고 김 지사에게 민주당 선거대책위원장을 전격적으로 제안했다. 또 김 지사에게 자신의 지역구(세종시) 출마까지 권유했다. 자신의 지역구를 물려주겠다는 제안은 보통의 신뢰로서는 하기 어려운 제안이다.

김 지사는 정계 입문에 대한 마음을 굳히지 않은 상태여서 이 전 총리의 제안을 고사했다.

이 전 총리는 당시 상당히 적극적으로 김 지사에게 "우리는 '덕수 가족'"이란 말까지 하면서 지역구 출마를 권유한 것으로 알려졌다.

김동연 경기도지사가 27일 고 이해찬 국무총리 빈소를 찾아 분향하고 있다. 경기도 제공

이 전 총리는 덕수중학교 출신이다. 김 지사는 덕수상고를 나왔다. 두 학교는 울타리 하나를 사이에 두고 있다. 이 전 총리는 숫자에 밝은 정치인으로 꼽혔다. 이와 관련해 이 전 총리는 "덕수중학교 시절 덕수상고에 진학할 생각으로 주산을 열심히 했더니 숫자에 강하게 되더라"는 말을 한 적도 있다.

그래서 이 전 총리가 '덕수가족'이라며 김 지사를 챙겼다는 후문이다.





김 지사는 이 전 총리가 자신의 멘토 같은 사람이었기에 서울대병원 조문을 마친 뒤 장례식장에서 기자들과 만나 "비통하고 안타까운 마음"이라며 심경을 전하기도 했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr