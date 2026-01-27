양산시, 지역금융과 손잡다… 소상공인 육성자금 확대 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NH농협은행·BNK경남은행·하나은행과 총 25억원 출연 업무협약



2월 4일부터 경남신용보증재단 통해 보증대출, 총 375억원 규모

경남 양산시는 27일 NH농협은행, BNK경남은행, 하나은행, 경남신용보증재단과 '양산시 소상공인 육성자금 지원사업' 업무협약을 체결하고 소상공인 보증 지원 사업을 시행한다.

소상공인 육성자금 지원 업무협약. 양산시 제공

이번 협약을 통해 양산시가 10억원, 농협은행, 경남은행, 하나은행이 각 5억원씩 출연해 총 25억원을 출연하고, 경남신용보증재단은 출연금의 15배에 이르는 375억원 규모로 보증을 지원한다. 여기에 시는 2.5%의 이자차액과 신용보증서 발급수수료 최초 1년분을 전액 지원해 소상공인의 금융부담을 대폭 완화할 계획이다.

이날 협약식에는 나동연 양산시장, 정수일 농협은행 양산시지부장, 허종구 경남은행 부행장, 양건용 하나은행 부산경남영업본부 지역대표, 이효근 경남신용보증재단 이사장이 참석해 지역경제 활성화를 위한 협력 의지를 다졌다.

소상공인 육성자금 지원사업은 양산시 관내 6개월 이상 영업 중인 소상공인을 대상으로 하고 업체당 최대 7천만 원 이내로 대출이 가능하다. 2월 4일부터 신청이 가능하며, 대출 방식별 상세한 지원절차와 신청 방법은 시 누리집 '고시/공고'란을 통해 확인할 수 있다.





양산시 관계자는 "이번 소상공인 육성자금 지원사업은 단순한 자금지원을 넘어, 지역경제의 지속 가능한 성장과 소상공인의 자립 기반을 마련하는 민·관 협력의 모범 사례"라며 "앞으로도 양산시는 지역 금융기관과 협력을 강화하고, 현장의 목소리를 반영한 소상공인 지원 정책을 확대해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

