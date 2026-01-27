금투협 "5000피 마감, 자본시장 새 역사…경제 대도약 신호탄"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

27일 코스피 5084.85로 정규장 마감

금융투자협회는 27일 코스피가 5084.85로 정규시장을 마감한 데 대해 "우리 자본시장의 새로운 역사가 시작됐다"며 축하 메시지를 표했다.

이날 코스피가 5000선을 돌파한 것은 사상 처음으로 4000선을 넘어선 지난해 10월27일 이후 약 3개월 만이다.

협회는 코스피 5000 돌파가 70년을 넘은 우리 자본시장의 성과일 뿐만 아니라, 자본시장이 국가의 성장엔진으로 작동하며 대한민국의 경제 대도약이 시작됐음을 알리는 신호탄이라고 평가했다.

이어 코스피 5000은 위기와 변동성을 견뎌낸 우리 자본시장의 회복탄력성과 성숙도를 의미하며, 정부와 국회의 지속적인 인프라 개선 및 제도 정비, 대·내외 투자자들의 신뢰 축적, 시장 참여자들의 노력으로 만들어진 우리 국민 모두의 성과라고 덧붙였다.

황성엽 금융투자협회장은 "코스피 5000은 지금 세대의 성과이자 역사적 기록이지만, 미래 세대에게는 큰 도약과 희망을 키우는 새로운 출발점"이라며 "이제 자본시장 새역사의 출발점에서 다음 페이지를 무엇으로 채울지 집중해야 한다"고 강조했다.





그러면서 "자본시장을 통해 모인 자금이 생산적 금융으로서 기업의 혁신 투자를 견인하고, 실물분야의 혁신이 일자리 창출과 국가경쟁력으로 연결될 수 있도록 협회는 정부와 시장, 투자자의 지혜를 모아 나겠다"며 "나아가 투자자보호 강화 및 소외계층에 대한 지원을 확대해 금투업계의 사회적 책임을 다하겠다"고 전했다.





