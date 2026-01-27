강진 영파분교, 청년농 스마트팜 거점으로 새 출발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

폐교 부지 활용…전남 영농스파트팜 단지

강진 영파분교 옛 부지에 조성된 청년농 스마트팜 단지 전경. 강진군 제공

AD

30여년 동안 멈춰 있던 폐교 부지가 청년농을 위한 스마트농업 거점으로 다시 활용되기 시작했다.

전남 강진군은 강진읍 영파리에 위치한 옛 강진서초등학교 영파분교 부지를 청년농 스마트팜 임대단지로 조성해 운영을 시작했다고 27일 밝혔다. 이곳은 '전남 영농 스마트단지'로 이름 붙여졌다.

영파분교 부지는 1991년 폐교 이후 오랫동안 활용되지 못한 채 방치돼 왔다. 강진군은 지역의 유휴 자산을 미래 농업 기반으로 전환하기 위해 학교 부지를 매입했고, 2024년 전라남도 영농 스마트단지 조성사업 공모에 선정되면서 본격적인 조성에 들어갔다.

단지는 2024년부터 지난해까지 총 30억원을 들여 조성됐다. 전체 면적은 9,250㎡로, 스마트 온실 3개 동과 실증 공간 등 관련 시설을 갖췄다. 온실에는 정보통신기술 기반의 환경 제어 시스템과 자동 관수·양액 설비가 적용돼, 원예 작물 중심의 재배가 가능하도록 설계됐다.

스마트 온실은 토마토 재배용 1동과 딸기 재배용 2동으로 구성됐다. 만 18세 이상 45세 미만 청년 창업농을 대상으로 월 임대료 1만 원에 3년간 임대해 초기 투자 부담을 낮춘 것이 특징이다.

앞선 입주자 모집에서는 토마토 재배 농가 1명과 딸기 재배 농가 2명 등 모두 3명의 청년농이 선정됐다. 이들은 올해부터 본격적인 영농에 들어갈 예정이며, 현재는 시설 시험 가동과 작물 재배 준비, 스마트팜 운영 교육 등이 진행되고 있다.

강진군은 이번 스마트농업 단지가 청년농의 지역 정착을 돕는 동시에, 스마트농업 기술이 지역 농업 전반으로 확산되는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.





AD

윤영문 강진군 농정과장은 "오랫동안 방치됐던 폐교를 청년농과 지역 농업을 위한 자산으로 다시 살린 사례"라며 "앞으로도 청년농이 안정적으로 정착할 수 있도록 스마트농업 기반과 지원을 꾸준히 확대하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>