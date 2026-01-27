넥슨 대표, '메이플 키우기' 확률 조작 논란에 "사죄드린다"

넥슨, 해당 기간 재화 소모 이용자에 환급키로

넥슨이 방치형 모바일 인기 게임 '메이플 키우기'에서 발생한 확률 조작 논란에 이용자들에게 사과를 전했다. 경영진은 담당 책임자를 조사해 해고 등 필요한 조치를 취하겠다고 밝혔다.

넥슨 방치형 모바일 인기 게임 메이플 키우기. 넥슨 제공

강대현·김정욱 넥슨코리아 공동대표는 26일 '메이플 키우기' 홈페이지 공지사항을 통해 "게임 내 어빌리티 옵션 최대 수치 관련 사안에 대해 유저분들께 큰 실망을 끼쳐 드리게 된 점 진심으로 사과드린다"며 "게임 서비스 과정에서 어떤 변경사항이라도 유저분들께 투명하게 안내돼야 마땅하다"며 "명백한 회사 책임으로 회사를 대표해 사죄드린다"고 밝혔다.

강·김 공동대표는 "지난해 11월6일부터 지난달 2일 오후 6시27분까지 약 한 달간 메이플 키우기의 어빌리티 옵션 최대 수치가 안내한 대로 등장하지 않았다"며 "담당 부서는 지난달 2일 이를 발견하고 유저분들께 안내 없이 수정 패치를 진행했다"고 말했다. 아울러 "어빌리티 옵션 최대 수치가 등장하지 않은 배경은 어빌리티 계산식에서 최대 수치 등장 확률이 '이하'로 설정돼야 하지만 '미만'으로 잘못 설정됐다"며 "넥슨코리아 경영진은 이 내용을 지난 25일에서야 뒤늦게 알게 됐고 책임을 통감한다"고 설명했다.

메이플 키우기 이용자들은 지난해 11월 출시 이후 한 달간 게임 내 능력치를 무작위로 부여하는 어빌리티 시스템에서의 확률 조작 문제를 제기했다. 능력치를 올리려면 현금으로 관련 아이템을 구매해야 하는데 능력치의 최대 수치가 붙지 않는다는 것. 이후 민원이 제기되자 넥슨이 공지 없이 시스템을 수정하는 이른바 '잠수함 패치'(무공지 업데이트) 논란도 일어났다.

향후 넥슨은 책임자 징계 등 필요한 조치를 취하기로 했다. 강·김 공동대표는 "담당 책임자에게는 철저한 조사를 통해 해고를 포함한 모든 징계 조치를 다할 예정"이라며 "앞으로 동일한 일이 발생하지 않도록 강도 높은 재점검을 진행 중으로 문제가 되는 사안이 발견되면 이용자분들께 신속히 안내하고 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.





문제가 있었던 기간 동안 재화를 소모한 이용자에게도 환급해주기로 했다. 운영진은 해당 기간 어빌리티 재설정을 위해 재화를 소모한 이용자에게 사용한 '명예의 훈장'을 100% 환급하고 유료로 구매하는 데 쓴 재화의 200%를 지급하기로 했다. 전체 이용자에게도 게임 아이템을 무상으로 지급한다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

