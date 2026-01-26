[날씨]출근길 -14도 강추위 지속…강풍까지 몰아쳐

연합뉴스

27일 수도권과 강원내륙을 중심으로 강추위가 이어지겠다. 아침 최저기온은 -14도~0도, 낮 최고기온은 -4도~8도에 머물겠다. 또한 전국에 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎 강풍이 불어 체감온도가 한층 낮아지겠다.

27일 서울의 최저기온과 최고기온은 -8도와 -2도가 예상된다. 인천은 -7도와 -2도, 대전 -5도와 1도, 광주 -2도와 3도, 대구 -3도와 5도, 울산 -2도와 6도, 부산 -1도와 7도 등을 기록하겠다. 북쪽에서 찬 공기가 지속해서 유입, 당분간 중부지방을 중심으로 강추위가 이어지겠다. 특히 금요일인 30일에는 아침 기온이 -18∼-3도까지 떨어지고 낮 기온이 -5∼6도에 머물면서 강추위가 나타날 것으로 예상된다.

건조한 날씨도 이어지겠다. 서울 동북·서남권과 경기내륙 일부, 강원중·남부내륙, 강원동해안·산지, 전남동부남해안, 영남에는 건조특보까지 내려진 상태다. 바람이 강해 화재 위험성이 클 것으로 예상된다.





일부 지역에서는 비와 눈이 예상된다. 26일 제주도에 비와 눈이 내렸으며 밤부터는 충남서해안과 인천·경기남서부와 충청내륙에도 눈이 내리겠다. 이후 27일 새벽부터 아침까지 경기남부서해안과 충남서부·충남북동부·충북중부·충북남부·전북·전남서부·제주에 비나 눈이 내리고 인천 나머지 지역과 경기남부·충청내륙·전남동부·경남서부내륙에 눈발이 날리겠다. 예상 적설량은 제주산지 1∼5㎝, 광주·전남서부·전북서해안·전북남부내륙 1∼3㎝, 나머지 지역 1㎝ 안팎 또는 미만이다.





