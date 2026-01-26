[특징주]유일로보틱스, 로봇 핵심부품 개발 소식에 30%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

로봇 자동화 전문기업 유일로보틱스가 로봇 핵심 부품인 액추에이터 자체 개발 소식에 힘입어 주가가 급상승했다.

26일 오후 1시50분께 현재 한국거래소에서 유일로보틱스는 전장 대비 3만1100원(29.93%)오른 13만5000원에 거래되고 있다.

유일로보틱스는 국내에서 유일하게 직교·다관절·협동 로봇 등 다양한 로봇 라인업을 갖춘 산업용 로봇 전문업체다. 앞서 유일로보틱스는 이날 독자 개발한 로봇 액추에이터 브랜드 '유라(YURA : YUil Robot Actuator)'의 개발을 마쳤다고 밝혔다. 유라의 개발로 유일로보틱스는 일본·중국 등 외산 부품에 대한 의존도를 낮추고 독자적인 액추에이터 설계가 가능해졌다.





액추에이터는 로봇의 관절·움직임을 담당하는 핵심 부품이다. 유라는 차세대 유일 로봇에 탑재될 예정이다. 유일로보틱스는 향후 경량화 및 컴팩트 설계를 통해 휴머노이드 액추에이터에도 적용 가능하게 설계 및 제작을 진행 중이다.





