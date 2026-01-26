구윤철 "한중 관계 전면적 복원...문화협력도 추진"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대외경제장관회의..."해외 플랜트 412억달러 수주 총력 지원"

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 대외경제장관회의에서 참석, 한중, 한일 정상회담 경제분야 성과 및 후속조치 추진계획 등에 대해 발언하고 있다. 2026.1.26 조용준 기자

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 26일 "우리 정상의 9년 만의 방중은 한중 관계의 전면적 복원과 미래지향적 협력의 토대를 다지는 성과"라고 평가했다.

구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 대외경제장관회의 모두발언에서 "기존 제조업 중심 협력을 넘어 소비재, 서비스업 등 국민체감 분야로 협력 범위를 넓히고, 협력 채널도 확충하는 등 협력의 지평을 한 단계 더 높이는 전환점을 마련했다"며 이같이 밝혔다.

이어 "정상 간 셔틀외교가 정착된 한일 간에도 인공지능(AI) 반도체 등 첨단기술 분야 협력 심화에 뜻을 모으고, 미래산업 분야에서 협력의 깊이와 범위를 확대하기 위한 논의가 이뤄졌다"면서 "정상회담 합의사항을 중심으로 이행과제를 명확히 하고 부처 간 협업을 통해 후속 조치를 차질 없이 추진해 나가겠다"고 강조했다.

핵심광물 관련 국제논의 결과도 언급하면서 "AI 확산과 반도체, 이차전지 등 첨단산업 고도화로 핵심광물의 전략적 중요성이 커지면서, 공급망 안정화를 위한 국제논의도 긴밀해지고 있다"며 "관련 국제논의에 적극 참여해 국제공조의 방향성을 구체화하고 이를 민관협력을 통해 체계적으로 관리해 나가겠다"고 했다.

이와 함께 "업계가 추진 중인 412억달러 해외플랜트 수주 달성을 위해 정부가 총력 지원해 나가겠다"고 밝혔다.





구 부총리는 "수주 지원 등 사업발굴 단계부터, 협상 및 계약과정에서의 애로 해소, 나아가 수주 이후의 이행단계에 이르기까지 단계별로 해외 플랜트 수주 지원방안을 일관성 있게 추진해 나가겠다"고 말했다.





