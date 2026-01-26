'꿈의 오천피' 돌파에 1월 소비심리도 '쑥' [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①수출·증시 호조에 1월 소비심리 소폭 상승
②韓경제 작년 4분기 역성장…건설 침체가 원인
③문체부, 콘텐츠 정책펀드 7300억원 규모 조성…'K-컬처 300조' 가속
MARKET INDEX : Year to date
○미 뉴욕증시 올해 첫 FOMC 촉각
○차기 연준 의장 후보에 관심
○빅테크 실적에도 시선 집중
Top3 NEWS
■ "코스피 5000" 달려가자 소비 심리도 '쑥'… 한 달 만에 반등
○국내 증시 호조세+정부 경제성장전략 기대
○'8개월 선행' 주택가격전망CSI, 4년3개월來 최고치
■ GDP 성장률 1.4%P 깎아먹은 건설…19개월 연속 침체 ‘역대 최장’
○폐업 건설사, 2년 연속 역대 최다 경신
○재개발·재건축 쏠림…공공은 27% ↓
■ "K컬처 300조 승부수"…역대 최대 7300억 펀드, IP·수출에 '올인’
○고사 위기 영화계에 '정부 출자 60%' 긴급 수혈
○"손실은 정부가, 수익은 민간이"…투자 한파 녹일 파격 인센티브
그래픽 뉴스 : 압구정4·5구역 시공사 선정 돌입…국평 100억 시대 열린다
○압구정동, 2년 전보다 평균 매매가 30% 올라
○재건축 완료 때는 평당 매매가 3억도 가능
○반포·대치서도 압구정 입성 노려…"승수효과 견고"
the Chart : "서울 전세 구하기 어려워진다"…아파트 갱신 비중 50% 육박
○지난달 아파트 전세 갱신 비중 49%
○전월 대비 5.3%P 상승
○전세 품귀 우려에 계약 연장 움직임
오늘 핵심 일정
○국내
○해외
14:00 일본 선행지수(MoM) (11월)
18:00 독일 기대평가지수(1월)
22:30 미국 근원 내구재 수주(MoM) (11월)
23:00 프랑스 1년물 BTF 국채 입찰
지금 뜨는 뉴스
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 20%｜오후 30%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>