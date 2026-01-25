[속보]"이해찬 전 총리, 아직 의식 회복 못해…위중한 상황"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조정식 대통령 정무특보, 국내이송엔 "상황 지켜봐야"

대통령 정무특별보좌관인 조정식 더불어민주당 의원은 25일(현지시간) 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 건강 상태와 관련 "아직 의식을 회복하지 못한 채 위중한 상황이 계속되고 있다"고 말했다.

조 특보는 이날 이 수석부의장이 입원한 호찌민 떰아인 종합병원에서 기자들과 만나 이 수석부의장의 국내 이송과 관련 "아직 말할 수 있는 상황이 아니다. 조금 더 상황을 지켜봐야 한다"라며 이같이 밝혔다. 앞서 이 수석부의장은 베트남 출장 도중 건강이 악화돼 현지 병원에 이송됐다. 이에 이 대통령은 조 특보를 현지에 급파한 바 있다.

연합뉴스

AD

조 특보는 "대통령도 이 수석부의장의 건강 악화에 대해 매우 안타까워하면서 쾌유를 간절히 기원하고 있다"며 "제 보고를 실시간으로 챙기고 베트남 당국과 병원의 노력에 감사하다는 말씀을 전해왔다"고 전했다.

이어 조 특보는 "이 수석부의장은 대한민국 민주주의 역사의 산증인이면서 가장 치열하게 정치 역정을 살아오신 분이자 이재명 정부에도 굉장히 중요한 분"이라며 "간절한 마음으로 기적적으로 쾌유하기를 한마음으로 기원한다"고 했다.

한편 이 수석부의장은 민주평통 회의 참석을 위한 호찌민 출장 중이던 지난 23일 건강이 악화해 심폐소생술을 받으며 응급실로 이송됐다. 이후 그는 심근경색 진단을 받고 스텐트 시술에 이어 중환자실에서 에크모(ECMO·체외막산소공급장치) 치료를 받는 것으로 전해졌다.





AD

조 특보와 함께 김태년·이해식·이재정·최민희·김현 민주당 의원도 베트남으로 이동해 이 수석부의장을 문병하고 대책을 논의했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>