본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[마켓 ING]코스피, FOMC 주목하며 5000선 안착 시도 전망

송화정기자

입력2026.01.25 15:12

시계아이콘02분 04초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

주간 코스피 예상 밴드 4800~5100선

코스피가 지난주 장중 5000선을 돌파하며 '오천피' 시대를 열었다. 다만 5000선 돌파 이후 상승탄력은 둔화되며 5000선 안착은 이뤄지지 않고 있다. 이번주에는 미국 1월 연방공개시장위원회(FOMC)와 본격적인 실적시즌을 소화하며 5000선 안착을 시도할 것으로 보인다.

[마켓 ING]코스피, FOMC 주목하며 5000선 안착 시도 전망 연합뉴스
AD

지난주 코스피는 3.08%, 코스닥은 4.12% 각각 상승했다. 코스피는 지난 20일 그린란드 관세 이슈로 13거래일 만에 하락세를 보이긴 했지만 하루만에 다시 상승세를 되찾으며 5000선 돌파에 성공했다. 김종민 삼성증권 연구원은 "장중 코스피는 꿈의 지수인 5000포인트를 목도했고, 코스닥은 1000포인트 탈환을 눈앞에 두고 있다. 지난해 10월 사상 최초로 4000포인트를 돌파한 지 불과 3개월 만에 이뤄낸 대기록"이라며 "현재 이 질주를 막을 악재는 보이지 않는다. 매크로(거시경제) 환경은 이상적인 '골디락스'를 구가하고 있고 기업 이익 모멘텀은 전방위로 확산 중이다. 우려했던 지정학적 리스크마저 도널드 트럼프 미국 대통령이 결국 한발 물러서는 이른바 '타코(TACO·트럼프는 관세와 관련해 항상 꽁무니를 뺀다)' 패턴이 재현되며 지수 레벨업을 정당화하고 있다"고 분석했다.


그러나 가파른 상승으로 피로가 상존하고 있는 상황으로 조정 가능성도 커지고 있다. 김 연구원은 "증시가 가파르게 상승하다 보니 추격 매수가 부담스러운 구간에 진입했다"면서 "언제든 재부상할 수 있는 지정학적 긴장, 미·일 국채 금리 상승에 따른 유동성 축소 우려 그리고 연방준비제도(Fed)의 독립성 훼손 이슈 등은 트리거만 당겨지면 언제든 시장을 흔들 수 있는 잠재 변수다. 쉼없이 달려온 만큼 기술적 과열 해소를 위한 속도 조절 가능성을 열어둬야 할 시점"이라고 말했다.


5000선을 이끌어낸 순환매 장세가 이후에도 계속될 보인다. 앞서 코스피는 반도체가 끌어올리고 뒤이어 자동차가 밀면서 5000선 돌파라는 쾌거를 이뤄냈다. 김 연구원은 "지난해 코스피가 3000포인트와 4000포인트라는 마디 지수를 돌파한 직후 겪었던 기간 조정 당시를 복기해 보면 증시 급등을 견인했던 주도업종(상반기:조선·방산·원전, 하반기: 반도체)이 휴식을 취하는 동안 그 빈자리를 소외주들이 메우는 순환매 장세가 펼쳐졌다"면서 "이번 5000포인트 돌파 이후에도 유사한 흐름이 전개될 것으로 보인다. 즉, 반도체·자동차(피지컬 AI) 등 주도주가 숨을 고르는 사이 소외주들이 키맞추기에 나설 수 있는 환경"이라고 설명했다.


나정환 NH투자증권 연구원은 "반도체-피지컬 AI(자동차)-전력기기-원전-이차전지(ESS) 등 인공지능(AI) 밸류체인 내 주요 종목이 순환하며 급등하는 모습이 확인되고 있다"면서 "기존 주도주에 대한 관심이 둔화될 경우 상대적으로 소외됐던 업종으로 수급이 이동할 가능성을 고려할 필요가 있다"고 말했다. NH투자증권은 이번 주 코스피 예상 밴드를 4800~5100선으로 제시했다.


이번주 주요 일정으로는 26일 미국 11월 내구재 신규 수주가, 27일에는 미국 1월 댈러스 연방준비은행(연은) 제조업지수가 발표된다. 28일에는 미국 1월 리치몬드 연은 제조업지수와 1월 컨퍼런스보드 소비자심리지수가 발표될 예정이다. 29일에는 1월 FOMC가 예정돼 있다. 30일에는 미국 12월 생산자물가지수(PPI)가 발표된다.


이경민 대신증권 연구원은 "코스피와 글로벌 증시의 상승 사이클이 지속되기 위해서는 2026년 대세 상승을 주도하는 정책 믹스의 한 축인 Fed의 금리 인하 사이클이 지속될 것이라는 컨센서스(증권사 전망치 평균)가 유지되는 것이 중요하다"면서 "1월 기준금리는 동결이 기정사실화됐고 시장은 인하 자체보다는 방향성과 최종 금리에 더 민감하게 반응할 것"이라고 분석했다. 이어 "Fed의 통화정책 스탠스와 최근 물가, 고용에 대한 판단, 정치적 독립성 확인, 채권금리 하향 안정시 성장주의 반등 시도가 강화될 것으로 예상된다"고 덧붙였다.


미국 빅테크(대형 정보기술 기업)와 국내 주요 기업의 실적 발표도 이어진다. 28일 마이크로소프트(MS)·메타·테슬라·ASML·IBM, 29일 애플·아마존·비자·마스터카드 등이 실적을 공개한다. 국내 기업들은 28일 기아·SK이노베이션, 29일 SK하이닉스·LG에너지솔루션·삼성전자가 지난해 4분기 실적을 발표한다. 나 연구원은 "이번주에는 FOMC 외에도 주요 빅테크의 실적 발표가 예정돼 있는데 MS와 아마존의 클라우드 부문 매출 및 가이던스에 따라 AI 연산 수요 기대치가 변동될 수 있다. 이는 AI 인프라 관련 업종인 반도체 및 전력 업종에 변수로 작용할 가능성이 있다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

29일 발표되는 삼성전자와 SK하이닉스의 실적은 코스피의 상승세 지속에 영향을 미칠 것으로 보인다. 이 연구원은 "반도체 대표 기업들의 실적 가이던스와 전망에 따라 상승 탄력의 지속성이 좌우될 것"이라며 "최근 반도체 슈퍼 사이클과 실적 기대, 전망 상향 조정 등이 코스피 선행 주당순이익(EPS) 레벨업으로 이어져 코스피 사상 최고치 행진, 5000선 돌파가 가능했기 때문"이라고 짚었다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
트럼프 1주년
  • 26.01.2208:37
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"

    "도널드 트럼프 행정부가 재출범한 뒤 보인 예측 불가능성에도 불구하고, 진보 정권인 이재명 정부가 트럼프와 '플레이 볼(play ball·상대에 맞춰 협상에 응하다)'을 할 수 있다는 점이 인상적이다." 워싱턴D.C. 기반의 미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 앤드루 여 한국석좌(사진)는 20일(현지시간) 트럼프 2기 행정부가 출범 1주년을 맞아 진행한 본지와의 인터뷰에서 "(한국 정부는) 도널드 트럼프 대통령이 무엇을 원하는지 정확

  • 26.01.2115:15
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다

    트럼프 1주년③ 정책수혜 부유층에 집중…서민 삶은 '팍팍'2024년 11월 트럼프 재집권 이후 억만장자들 재산 직전 5년간 연평균 증가율보다 3배 빨리 늘어머스크 재산 1년새 2340억달러↑…베이조스 150억달러↑중간 선거 앞두고 최대 화두는 '감당 가능 생활비'美가정 평균 전기요금 전년대비 6.7% ↑ 제조업 일자리는 8개월째 감소세 도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나,

  • 26.01.2111:08
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인

    도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나, 고물가 부담이나 관세 인상 후폭풍으로 서민들의 삶은 오히려 팍팍해졌다는 평가가 나왔다. 20일(현지시간) 국제구호개발기구 옥스팜이 최근 발표한 연례 불평등 보고서에 따르면 2025년 전 세계 억만장자들의 재산은 16% 증가한 18조3000억달러(약 2경7076조원)에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 2024년 11월 트럼프 대통령 당선 이후 억만

  • 26.01.2111:08
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"

    "이제 조지아에서 한국 여권을 들고 있다면 이민세관단속국(ICE)도 더욱 조심할 것 같습니다. 미국에서 투자를 시작한 기업이라면 사업에 재시동을 걸고 이에 집중할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다고 생각합니다." 지난해 9월 미국 조지아주에서 발생한 '한국인 대규모 구금 사태'는 도널드 트럼프 행정부 2기의 1년간 행적을 돌아볼 때 반(反)이민 기조를 우리 국민이 몸소 체험한 상징적 사건으로 볼 수 있다. 또 한미 동맹사의

  • 26.01.2011:53
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'

    '관세(Tariff)·미국우선주의(America First)·강한 정부(Strong Executive)'. 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 취임 1주년을 맞는다. 1기보다 더 과감한 추진력으로 무장한 트럼프 대통령은 1기 때보다 4배에 가까운, 220여건의 행정명령을 쏟아냈다. 강도 높은 이민 단속과 관세장벽으로 '미국 우선주의'를 구현하는 데 앞장섰다. 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출하거나, 그린란드를 미국에 편입시키겠

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기