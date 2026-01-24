[날씨]일요일도 맹추위…최저 -18도, 도로 살얼음 주의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 아침 최저기온 -11도

철원은 -18도까지 떨어져

일요일인 25일에도 전국에 강추위가 이어지겠다. 서울의 아침 최저기온은 -11도, 강원 철원은 -18도까지 떨어질 전망이다.

기상청에 따르면 25일 아침 최저기온은 -18∼-2도, 낮 최고기온은 -5∼6도로 예보됐다. 중부지방을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎까지 내려가겠고, 강한 바람까지 더해지면서 체감온도는 더욱 낮아질 것으로 보인다. 기상청은 "추운 날씨가 이어지는 만큼 건강 관리에 각별히 유의해달라"고 당부했다.

일부 중부지방과 전라권에는 눈이 쌓여 있는 가운데 밤사이 기온이 떨어지며 도로 곳곳에 살얼음이 나타날 가능성이 크다. 교통사고 위험이 높은 만큼 차량 운행 시 각별한 주의가 필요하다.

전국은 대체로 맑은 날씨를 보이겠으나 늦은 오후부터는 차차 구름이 많아지겠다. 전라권과 제주도는 하루 종일 가끔 구름이 많을 전망이다.

울릉도와 독도에는 전날부터 내린 눈이나 비가 이어지겠으며, 예상 적설량은 5∼15㎝, 예상 강수량은 5∼10㎜다. 충남 서해안과 전라 서해안, 제주도에서도 새벽까지 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다. 미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 '좋음' 수준을 유지할 것으로 예상된다.





해상에서는 바람과 물결이 다소 거세겠다. 바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다 0.5∼1.5m, 남해 앞바다 0.5∼2.0m로 일겠고, 먼바다의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 0.5∼2.5m, 남해 1.0∼2.5m로 예보됐다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

