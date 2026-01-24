이번 타깃은 이라크…美 "친이란파 숙청 안하면 돈줄차단" 경고

트럼프, 이라크 석유수출대금 동결·국가경제 마비 위협

친이란 의원 58명 지목…균형외교 해오던 이라크 중대기로

미국 정부가 이라크 차기 정부에 이란의 지원을 받는 무장 세력이 포함될 경우 이라크의 핵심 자금줄인 원유 판매대금 흐름을 차단할 수 있다고 경고했다고 로이터 통신이 23일(현지시간) 보도했다.

AD

연초 베네수엘라 현직 대통령 축출에 성공해 자신감을 얻은 도널드 트럼프 미국 행정부가 약소국에 대한 내정 간섭 수위를 높여가는 가운데 이번에는 이라크 내 친이란 세력의 영향력을 억제하기 위해 '오일머니' 통제 카드를 꺼내 든 것으로 해석된다.

로이터 통신은 이날 소식통들을 인용해 미국이 이라크 고위 정치인들에게 차기 내각에 친이란 무장 정파 인사가 참여할 경우 이라크 국가 재정, 특히 원유 수출대금을 겨냥한 제재를 가할 수 있다고 압박했다고 밝혔다.

보도에 따르면 조슈아 해리스 주이라크 미국 대사대리는 지난 두 달간 무함마드 시아 알수다니 총리를 비롯해 시아파 정치 지도자, 쿠르드족 지도자 등과 잇따라 접촉해 이 같은 입장을 전달했다. 경고는 중재자를 거쳐 일부 친이란 단체 수장들에게도 전달된 것으로 전해졌다. 트럼프 행정부의 이 같은 입장은 미국과 이란 사이에서 균형을 유지해온 이라크에 큰 부담으로 작용하고 있다고 로이터는 전했다.

미국의 요구는 구체적이다. 작년 11월 총선을 치른 이후 새롭게 구성될 내각에 미국이 '이란과 연계된 인물'로 분류한 58명의 의원이 포함돼서는 안 된다는 것이다. 한 이라크 관리는 "미국의 입장은 기본적으로 58명의 의원 중 누구라도 내각에 들어가면 이라크 새 정부와의 관계를 끊겠다는 것"이라며 "이는 곧 달러 송금을 중단하겠다는 의미"라고 설명했다.

미국이 이러한 위협을 가할 수 있는 배경에는 이라크의 독특한 원유 수익 관리 구조가 있다. 이라크는 원유 수출 대금의 대부분을 미국 뉴욕 연방준비은행에 개설된 이라크 중앙은행 계좌에 보관하고 있다. 2003년 미국의 이라크 침공 이후 형성된 이 구조 탓에 미국은 사실상 이라크의 국고를 통제할 수 있는 권한을 쥐고 있다. 미국이 달러 송금을 막으면 이라크 경제는 마비될 수밖에 없는 구조다.

미국은 특히 친이랑 무장단체 '아사이브 아흘 알하크'(AAH) 소속 아드난 파이한이 지난달 말 이라크 의회 제1부의장에 선출된 것에 대해 강한 반대 의사를 표명한 것으로 전해졌다. AAH는 연간 10억 달러(약 1조4500억원) 이상의 수익을 창출하는 석유 밀수 네트워크의 핵심 조직으로 지목돼왔다. 그 수장인 카이스 알카잘리는 인권 유린 혐의 등으로 2019년 미국의 제재 명단에 올랐다. 미국의 전방위 압박 탓인지 알카잘리는 최근 파이한을 부의장직에서 사퇴시킬 의향을 내비친 것으로 알려졌다.

미국 국무부 대변인은 이 사안과 관련한 로이터 통신의 질의에 구체적인 답변은 피하면서 "미국은 이라크의 주권을 지지하며, 악의적 이익을 추구하고 종파 분열과 테러를 조장하는 친이란 민병대가 설 자리는 없다"고 강조했다.

이번 조치는 트럼프 대통령이 작년 6월 이란 핵시설을 폭격하고 최근 반정부 시위 사태와 관련해 군사 개입 가능성을 시사한 데 이어 나온 고강도 압박책이다.

이란은 1979년 이슬람 혁명으로 친미 팔레비 왕조가 무너지고 종교 지도부에 권력을 집중시킨 반미체제로 돌아섰다. 미국과 이란의 적대 관계는 이후 시작된 체제·이념 충돌에 중동의 패권 경쟁과 핵 문제 등이 겹치면서 고착했다.





AD

트럼프 대통령은 이란의 신정체제를 약화하려는 조치를 이어왔다. 이란은 역내에 대리세력을 육성하면서 미국을 비롯한 서방의 경제제재를 회피할 핵심 통로로 이라크 내 친이란 세력을 활용해왔다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>