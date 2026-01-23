K팝 인기에 대중문화예술산업 매출 15조원 돌파

2022년 대비 34.5% 급증
국내 대중문화예술산업 매출액이 15조원을 넘어섰다.
23일 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 2024년 기준 산업 현황을 담은 '2025 대중문화예술산업 실태조사'에 따르면 대중문화예술산업 전체 매출액은 15조3845억원으로 2022년 11조4362억원보다 34.5% 급증했다. 이는 2015년 조사를 시작한 이래 역대 최고 수치다.
산업 성장세는 대중문화예술기획업 등록 업체의 증가와 대형 기획사의 성과가 이끌었다. 2024년 기준 등록 기획사 수는 4471개로 2022년보다 34.5% 늘었다. 이들의 국내 매출은 7조8020억원, 해외 매출은 1조7057억원으로 2022년 대비 각각 35.5%, 61.7% 성장했다. 콘진원은 K팝 아이돌 그룹의 해외 활동과 글로벌 팬덤 형성이 매출 상승에 영향을 준 것으로 분석했다.
기획사 소속 대중문화예술인은 1만2092명으로 2022년 대비 6.5% 증가했다. 분야별로는 가수가 5020명(41.5%)으로 가장 많았고 연기자 4709명(38.9%), 방송인 1264명(10.5%) 순이었다. 소속 연습생은 963명으로 2022년보다 207명(17.7%) 줄었다.
표준계약 문화는 현장에 안정적으로 자리 잡았다. 연예인의 표준전속계약서 체결률은 95.3%로 2022년보다 4.5%포인트 올랐다. 제작 스태프의 서면 계약률도 97.9%를 기록했다.
연예인의 월평균 개인 소득은 315만1000원이었으며 이 중 예술 활동 관련 수입은 150만7000원이었다. 제작진의 월평균 소득은 327만5000원으로 집계됐다.
송진 콘진원 콘텐츠산업정책연구센터 센터장은 "조사 결과를 토대로 제도적 안전망을 강화하고 투명한 산업 생태계를 조성하는 데 주력하겠다"라고 밝혔다.
이번 조사는 대중문화예술산업 업체 6760곳과 종사자 1907명을 대상으로 실시했다.
이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
