K팝 인기에 대중문화예술산업 매출 15조원 돌파

2022년 대비 34.5% 급증

2025 대중문화예술산업 실태조사 표지 이미지. 콘진원 제공

국내 대중문화예술산업 매출액이 15조원을 넘어섰다.

23일 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 2024년 기준 산업 현황을 담은 '2025 대중문화예술산업 실태조사'에 따르면 대중문화예술산업 전체 매출액은 15조3845억원으로 2022년 11조4362억원보다 34.5% 급증했다. 이는 2015년 조사를 시작한 이래 역대 최고 수치다.

산업 성장세는 대중문화예술기획업 등록 업체의 증가와 대형 기획사의 성과가 이끌었다. 2024년 기준 등록 기획사 수는 4471개로 2022년보다 34.5% 늘었다. 이들의 국내 매출은 7조8020억원, 해외 매출은 1조7057억원으로 2022년 대비 각각 35.5%, 61.7% 성장했다. 콘진원은 K팝 아이돌 그룹의 해외 활동과 글로벌 팬덤 형성이 매출 상승에 영향을 준 것으로 분석했다.

기획사 소속 대중문화예술인은 1만2092명으로 2022년 대비 6.5% 증가했다. 분야별로는 가수가 5020명(41.5%)으로 가장 많았고 연기자 4709명(38.9%), 방송인 1264명(10.5%) 순이었다. 소속 연습생은 963명으로 2022년보다 207명(17.7%) 줄었다.

표준계약 문화는 현장에 안정적으로 자리 잡았다. 연예인의 표준전속계약서 체결률은 95.3%로 2022년보다 4.5%포인트 올랐다. 제작 스태프의 서면 계약률도 97.9%를 기록했다.

연예인의 월평균 개인 소득은 315만1000원이었으며 이 중 예술 활동 관련 수입은 150만7000원이었다. 제작진의 월평균 소득은 327만5000원으로 집계됐다.

송진 콘진원 콘텐츠산업정책연구센터 센터장은 "조사 결과를 토대로 제도적 안전망을 강화하고 투명한 산업 생태계를 조성하는 데 주력하겠다"라고 밝혔다.





이번 조사는 대중문화예술산업 업체 6760곳과 종사자 1907명을 대상으로 실시했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

