지하철 1호선 종로3가역서 열차 하부 연기…승객 대피

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 지하철 1호선 종로3가역 지하철 차량에서 연기가 나 23일 오후 2시38분쯤 승객들이 전원 하차, 대피했다.

소방 당국에 따르면 연기는 브레이크 과열로 발생한 것으로 추정된다. 연기는 1호선 상행선 신창발 청량리행 차량 하부에서 발생한 것으로 파악됐다.

소방 당국 관계자는 "화재가 아니라 인명피해가 없는 상황"이라고 말했다.

경찰과 소방은 승강장으로 내려가는 길을 통제하고 지하철 이용자들을 외부로 대피시켰다. 상행선 열차는 현재 무정차 통과 중인 것으로 전해졌다.

서울교통공사는 이 열차를 회송하고 종로3가역 상행선을 오후 3시 16분께까지 무정차 통과시켰다.





AD

공사 관계자는 "열차는 지상 회기역으로 이송해 원인을 파악 중"이라며 "승강장과 선로 확인 결과 이상이 없고 승강장 내 연기 배기가 완료돼 열차는 정상 운행하고 있다"고 말했다.





조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>