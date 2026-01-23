정청래 "사과할 각오로 혁신당과 합당 제안…전당원 투표 부결되면 멈추는 것"

정청래 더불어민주당 대표는 조국혁신당과의 합당 제안과 관련해 "당 대표가 먼저 제안하지 않고서는 지방선거 전에 시간상 불가능할지도 모르겠다는 생각으로 사과할 각오로 제가 제안했다"고 말했다. 이후 합당 논의와 관련해 당내 논의를 따르겠다는 뜻도 밝혔다.

정 대표는 23일 충북 진천국가대표선수촌 챔피언하우스에서 열린 최고위원회의에서 "여러 가지 불가피성과 또 물리적 한계 등으로 사전에 충분히 공유해 드리지 못한 부분에 대해서는 송구스럽다"며 이같이 밝혔다.

향후 합당과 관련해 "전 당원 투표에서 가결되면 가는 것이고, 부결되면 멈추는 것"이라며 "이제 당원들께서 충분한 토론을 통해서 어떤 것이 지방선거 승리를 위해서 또 이재명 정부 성공을 위해서 더 나은 길인지 당원들의 집단지성으로 이 문제를 잘 풀어갔으면 좋겠다"고 했다.

합당의 필요성과 관련해서는 "싸우지 않고 이기는 길, 싸울 필요가 없는 싸움은 피하고 같은 편끼리 싸우지 않고 오히려 같이 힘을 합쳐 싸우는 것이 승리의 길이 아닌가 그런 생각을 했다"며 "이것은 특정 개인의 이익이 아니라 당 전체, 당원의 이익으로 작동해야 한다"고 말했다. 당내에서 불거진 연임을 위한 합당 제안 논리 등을 반박한 것이다.





당내 토론 절차 등도 보장하겠다는 뜻도 밝혔다. 정 대표는 토론 보장을 요구한 박지원 최고위원의 발언을 언급하며 "당연히 기탄없이 숨김없이 전면적이고 공개적으로 투명하게 토론의 장을 열 테니 당원들께서 충분하게 의견을 개진해달라"라며 "기탄없이 숨김없이 전면적이고 공개적으로 투명하게 토론의 장을 열겠다"고 밝혔다.





