한·인니, 투자환경 개선·기업 애로 해소 논의…경제협력위 재개 추진

SNI 인증·수력발전 프로젝트 등 현지 규제 조정 요청

산업통상부는 23일 서울 소공동 롯데호텔에서 박정성 통상차관보가 알리 무르토포 심볼론 인도네시아 경제조정부 통상·디지털경제 차관과 회담을 갖고 양국 경제·통상 협력 강화 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 회담은 지난해 10월 경주 APEC 정상회의를 계기로 한 양국 장관 회담의 후속 조치 성격으로 열렸으며, 투자 확대와 기업 애로 해소가 핵심 의제로 다뤄졌다.

양측은 현재 전기차, 배터리, 철강, 화학 등 다양한 분야에서 약 2300개 한국 기업이 인도네시아에 진출해 경제에 기여하고 있다며 투자 협력의 추가 확대 필요성에 공감했다. 산업부는 인도네시아 정부가 우호적 투자환경 조성에 협조할 것을 요청했으며, 최근 현지 프로젝트를 추진하는 한국 기업의 주요 요구사항도 전달했다.

이날 박 차관보는 지난해 장관급 면담에서 제기됐으나 해결되지 않고 있는 SNI(인도네시아 국가표준) 인증제도 개편 문제와 한국 기업의 수력발전 프로젝트 수주 애로 사항을 다시 한 번 제기했다. 이에 대해 알리 차관은 "관련 부처 및 기관과 긴밀히 협력해 조속한 해결을 위해 노력하겠다"고 답한 것으로 전해졌다.





산업부는 양국 정례 협력 플랫폼인 '한-인도네시아 경제협력위원회'의 조속한 재개도 제안했다. 양측은 제3차 경제협력위원회를 빠른 시일 내 개최하는 방향으로 지속 협의하기로 했다.





