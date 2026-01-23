한화, 캐나다 산업 협력 방안 제안 "20만명↑ 고용 효과"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

잠수함 입찰 앞둔 한화, 조선·철강·우주 등

산업 전반에 걸친 협력 방안 제시

KPMG "연간 1만5000명 고용 효과"

'캐나다 잠수함 사업(CPSP)'입찰을 앞둔 한화가 캐나다에서 조선, 철강, 인공지능(AI), 우주 등 다양한 분야에서 산업 협력 방안을 추진하는 가운데 글로벌 경영컨설팅 기업 KPMG가 한화와의 협력을 통해 2026년부터 2040년까지 누적 연인원(job-years) 20만명 이상의 고용을 창출할 것으로 예상했다.

AD

22일(현지시간) 캐나다 현지 언론은 KPMG의 분석을 인용해 "한화가 제안한 산업 협력으로 2040년까지 누적 연인원 기준 20만명 이상의 고용 효과가 발생할 것으로 예상된다"고 보도했다. KPMG는 한화의 제안으로 조선, 철강, 인공지능(AI), 위성 통신 등 캐나다 주요 산업 전반과 온타리오, 퀘벡, 브리티시컬럼비아, 노바스코샤, 앨버타 등 캐나다 전역에 걸쳐 투자와 고용이 창출될 것이라고 분석했다.

이번에 제시된 고용 효과는 2026~2040년을 분석 기간으로 한 중간 평가 결과다. 잠수함 사업이 건조 이후에도 유지·정비·성능 개량 등 생애주기 전반에 걸쳐 수십 년간 지속되는 장기 프로젝트라는 점을 고려하면 2040년 이후에도 고용 효과가 유지되거나 확대될 가능성이 있다. 또 풍력 등 신재생에너지 사업에 대한 구체적 투자 계획이 추가될 경우 고용 효과는 더 커질 것으로 전망된다. 아울러 자동차, 항공 분야 등 국내 타 기업이 제안하는 산업 협력이 진행될 경우 현지 고용 창출은 더욱 확대될 수 있다.

KPMG는 한화가 제안한 산업 협력에 따른 고용이 제조, 정비·보수, 시스템 통합, 생애주기 서비스 등 장기 운영 기능을 중심으로 구성돼 있다고 설명했다. 이에 따라 단기적인 경기 변동에 따른 고용 증감이 아닌, 안정적인 고용 구조를 통해 공급망의 연속성과 숙련인력 기반을 강화할 수 있을 것으로 평가했다.

최근 한화는 캐나다 사업 투자에 속도를 내며 잠수함 사업 수주를 위한 지원에 나서고 있다. 한화그룹의 유럽 에너지 사업 자회사인 큐에너지는 캐나다 동부노바스코샤주가 추진하는 해상풍력 발전사업에 참여한다고 밝혔다. 또 한화오션은 페르뮤즈 에너지(Fermeuse Energy)와 뉴펀들래드 래브라도 액화천연가스(LNG) 사업을 공동 추진하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

한편 이번 캐나다 잠수함 사업 평가 항목에서 산업기술혜택(ITB), 고용 창출, 캐나다 방산 공급망 통합 등 경제적 혜택이 입찰 점수의 15%를 차지한다. 캐나다 잠수함 사업을 놓고 경쟁 중인 독일과 차별화된 제안으로 어떤 비교우위를 보이느냐가 중요하다.





AD

최용선 법무법인 율촌 수석전문위원(전 국가안보실 방산담당관)은 "핵심 광물, 첨단 제조역량 등을 연계한 범정부 차원의 정부 대 정부(G2G) 협력 모델을 통해 캐나다 정부가 중시하는 '바이 캐나디안(Buy Canadian)' 정책과 산업·경제·자원 안보 기조에 부합하는 구조를 제시할 필요가 있다"고 강조했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>