SKY 신입생 3명 중 1명은 서울 출신…전국 4년제 평균 두 배

서울대 서울 출신 비율 36.6%…가장 높아

중소도시·읍면 출신 비중은 전국 평균보다↓

2025학년도 서울대·연세대·고려대 신입생 가운데 서울 출신 비율이 30%를 넘어 전국 평균의 두 배 수준인 것으로 나타났다. 반면 중소도시와 읍면 지역 출신 비중은 상대적으로 낮아 지역 간 교육 격차가 다시 한번 확인됐다.

서울대학교 정문

23일 대학 정보 공시 사이트 대학알리미에 따르면 2025학년도 서·연·고 신입생 1만3475명 가운데 서울 출신은 4337명으로 전체의 32.2%를 차지했다. 이는 전국 4년제 대학 신입생 중 서울 출신 비율(16.0%)의 두 배에 해당하는 수치다.

대학별로는 서울대가 서울 출신 비율이 36.6%로 가장 높았다. 신입생 3775명 가운데 1381명이 서울 출신이었다. 연세대는 4525명 중 1358명(30.0%), 고려대는 5175명 중 1598명(30.9%)이 서울 출신으로 집계됐다.

세 대학 모두 서울 출신 신입생 비율이 전년보다 소폭 증가했다. 특히 고려대는 2024학년도 29.1%에서 2025학년도 30.88%로 1.78%포인트 상승하며 처음으로 30%대를 기록했다.

반면 중소도시·읍면 지역 출신 신입생은 총 5817명에 그쳤다. 비율로는 중소도시 출신이 31.9%, 읍면 지역 출신이 11.3%로 전국 평균과 비교해 각각 9.4%포인트, 2.0%포인트 낮았다.

이 가운데 중소도시·읍면 출신 비중이 가장 낮은 대학은 연세대였다. 중소도시 출신은 31.1%, 읍면 지역 출신은 10.4%에 머물렀다. 서울대는 각각 32.0%, 12.1% 고려대는 32.4%, 11.5%로 나타났다.

출신 고교 유형에서도 차이가 뚜렷했다. 전국 4년제 대학 신입생 가운데 일반고 출신 비율은 73.42%였으나 서·연·고의 경우 58.3%에 불과했다.





세 대학 신입생의 출신 고교는 일반고 다음으로 자율형사립고가 12.1%로 가장 많았고 외국어고·국제고(10.1%), 과학고(2.2%), 영재학교(0.7%) 순으로 뒤를 이었다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

