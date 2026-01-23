[클릭 e종목]"삼성생명 4분기 실적, 예상치 부합…반도체 덕볼 배당수익"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

키움증권은 23일 삼성생명에 대해 투자의견 매수, 목표주가 22만원을 유지했다.

이날 안영준 키움증권 연구원은 "보험 업종 최선호주를 유지한다"며 이같이 밝혔다.

지난해 4분기 지배주주 순이익은 전년 동기 대비 325% 증가한 2747억원으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망했다. 손해율 상승 등 비우호적인 환경으로 보험이익은 상대적으로 부진하겠지만, 견조한 투자이익과 전년 낮은 기저 영향으로 큰 폭의 실적 개선이 이뤄질 것이란 분석이다.

안 연구원은 "보험손익은 전년 동기 -6451억원 대비 흑자전환한 230억원을 기록할 것"이라며 "의료파업 정상화 등 업종 전반적인 손해율 상승 기조와 가정 조정 및 성과급 비용 반영 등 계절적 요인이 반영되며 경상적인 수준 대비로는 저조한 보험손익이 예상된다"고 말했다.

AD

그러면서 "다만 전년 동기 약 7000억원 이상 반영된 일회성 손실 요인들은 개선 추세를 보일 것"이라며 "투자이익은 전년 동기 회계처리 방법 변경에 따른 일회성 이익이 제거되면서 경상적인 수준으로 회귀가 예상된다"고 전했다.

특히 반도체 업황 호조에 따른 삼성전자 특별배당 가능성에 주목했다. 삼성전자는 2024~2026년 3개년 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 주주환원으로 활용할 계획인데, 업황 호조에 따른 실적 증가는 주주환원 재원 확대로 이어질 것이란 기대다.

안 연구원은 "삼성생명은 삼성전자 지분 8.51%를 보유 중"이라며 " 과거 삼성전자가 2021년 2018~2020년 FCF 50% 주주환원 정책에 따른 특별배당 지급 시 삼성생명 실적에는 세후 약 6480억원이 가산된 바 있다"고 설명했다.

삼성전자의 2024~2026년 예상 FCF는 약 120조원으로, 같은 방법으로 특별배당 시 삼성생명이 기대 가능한 수익 증가분은 내년 약 1조3000억원이다.





AD

안 연구원은 "연간 지배순이익 2조원 이상의 이익 체력이 확인될 것"이라며 "안정적인 신계약 마진 확보 능력으로 업종 내 가장 견조한 실적이 예상된다"고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>