트럼프, '월가 황제' 다이먼에 50억달러대 소송…"정치적 이유로 계좌 폐쇄"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령이 JP모건 체이스와 제이미 다이먼 회장 겸 최고경영자(CEO)를 상대로 과거 자신과 관련 법인의 은행 계좌를 부당하게 폐쇄했다며 소송을 제기했다. 최소 50억달러 규모의 손해배상을 청구하면서 세계 최고의 '스트롱맨' 트럼프 대통령과 '월가의 황제'로 불리는 다이먼 회장이 사상 초유의 법적 공방을 벌이게 됐다.

22일(현지시간) 트럼프 대통령 측은 플로리다주 마이애미-데이트 카운티 주 법원에 제출한 소장을 통해 JP모건이 2021년 초 트럼프 대통령과 관련 법인의 계좌를 일방적으로 폐쇄했다고 밝혔다.

트럼프 대통령 측은 이 조치가 장기간 이어진 거래 관계를 일방적으로 종료한 것이며, 정치적 동기에 따른 차별적 결정이라고 주장했다. 계좌 폐쇄 시점은 2021년 1월 6일 트럼프 대통령 지지층의 미국 의회의사당 난입 사태 직후이자, 같은 달 트럼프 대통령이 대선 패배 및 1기 임기 종료에 따라 백악관을 떠난 시기와 맞물린다. 트럼프 대통령은 이와 관련해 지난 주말 소송 제기를 예고한 바 있다.

트럼프 대통령 측은 JP모건의 결정으로 막대한 재산적·평판적 손실을 입었다며 최소 50억달러 규모의 손해배상을 청구했다.

소장에는 "원고들은 JP모건의 일방적인 결정이 정치·사회적 동기와 트럼프 대통령 및 그의 보수적인 정치 견해로부터 거리를 둬야 한다는 근거없는 '워크(woke)' 신념에서 비롯됐다고 확신한다"며 "본질적으로 JP모건은 당시의 정치적 흐름이 그렇게 행동하는 데 유리하다고 판단해 원고들의 계좌 폐쇄를 단행한 것"이라는 주장이 담겼다.

다만 트럼프 대통령 측은 JP모건이 계좌 종료 당시 구체적인 사유를 충분히 설명하지 않았다고 주장하면서도, 이후 정치적 차별에 따른 조치였다는 사실을 알게 됐다고 밝혔다. 다만 이를 뒷받침하는 구체적인 정황이나 자료는 소장에 명시되지 않았다.

이에 대해 JP모건은 즉각 반박했다. 은행 측은 성명을 통해 트럼프 대통령의 계좌를 정치적 이유로 폐쇄했다는 주장을 부인하며, 해당 조치는 연방 규정과 법률에 따른 결정이라고 밝혔다.





AD

디뱅킹은 정치적 견해나 평판을 이유로 금융기관이 고객과의 거래를 중단하는 행위를 의미한다. 트럼프 대통령을 비롯한 보수 진영은 월가 은행들이 진보적 정치 성향을 바탕으로 총기, 화석연료 등 특정 산업과 관련 인물을 차별해왔다고 비판해 왔으며, 이번 소송을 계기로 미 금융권 내 디뱅킹 논란이 다시 가열될 전망이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>