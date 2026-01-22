이지스 "센터필드 매각, 투자자 보호 위한 불가피한 결정"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대출 만기 연장 합의 안돼 어쩔수 없이 추진

"EOD로 경·공매 넘어가면 선관주의 위반"

이지스자산운용이 서울 강남구 테헤란로 센터필드 매각 추진은 대출이 만료돼 기한이익상실(EOD) 및 경·공매 상태가 되는 위험으로부터 펀드 투자자를 보호하기 위한 불가피한 결정이라고 밝혔다.

앞서 센터필드를 담은 펀드를 운용 중인 이지스자산운용이 매각을 추진하자, 지분 50%를 보유한 신세계프라퍼티는 법적 대응까지 불사하겠다며 반발하고 있다. 주요 투자자인 국민연금도 매각에 반대하며 운용사(GP) 교체까지 추진 중이다.

22일 이지스자산운용은 입장문을 통해 "센터필드의 대출 만기는 올해 9월, 펀드의 만기는 올해 10월"이라며 "현재까지 펀드 만기 연장에 대해서 수익자 간 합의가 이뤄지지 않아 당사는 펀드의 정상적인 상환과 투자자 수익 배당을 위해 매각 절차에 착수하게 됐다"고 밝혔다.

자산 매각을 통해 올해 9월 만기인 1조2천억원 규모의 대출을 상환하지 않으면 펀드는 EOD가 발생하고 본 자산(센터필드)은 경·공매로 이어져 자산 가치 훼손과 투자 손실로 직결될 수 있다는 입장이다.

이지스는 "만기 전 성공적인 매각을 통해 펀드의 수익을 극대화해 투자자에게 상환하고 자산운용사로서 책임을 다하고자 했다"며 매각 추진 배경을 설명했다.

당초 이지스는 펀드 만기 시점(지난해 10월) 이전인 2024년부터 출자자들에게 중장기 사업 계획을 제안하고 만기 연장을 준비했다. 이지스는 "신세계프라퍼티는 펀드의 만기 연장을 통한 자산 보유에 찬성하는 입장이었으나, 다른 투자자인 국민연금은 펀드 만기 연장에 부정적이었다"며 "수익자 간 이견을 좁히지 못한 채 지난해 10월 1년간 단기 만기 연장을 진행했고, 이후 만기 연장과 매각 등 다양한 방안을 놓고 수익자들과 긴밀히 논의했으나 올해 초까지 연장에 대한 합의에 이르지 못했다"고 전했다.

투자자 사이에 합의에 이르지 못하면서 펀드 만기를 연장하지 못했고, 결국 매각을 통한 청산 절차를 밟게 됐다는 설명이다.

매각에 반대하고 있는 국민연금은 이미 센터필드 GP 교체 절차에 착수했다. 이지스와의 계약을 해지하고, 자산을 이관하기로 하면서 내달 새 운용사를 선정할 계획이다.





투자금융(IB) 업계에서는 이번 사안에 대해 출자자들이 '펀드 만기 연장 불가'와 '매각 반대'를 고수하면서 운용사를 교체하는 것은 다소 무리한 측면이 있다고 우려했다. 한 IB 업계 관계자는 "센터필드처럼 난이도 높은 개발 사업을 성공시킨 GP의 경우 보통 펀드 만기를 연장하거나, 아니면 다 같이 높은 가격에 매각해 수익을 극대화하는 것이 일반적"이라며 "이지스가 특별히 운용을 잘못한 것도 아닌 상황에서 이렇게 극한의 대립까지 가는 게 평범한 상황 같지는 않다"고 말했다.

서울 강남구 역삼동 센터필드 전경

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

