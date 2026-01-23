올해 첫 모태펀드 출자 2조1000억원, 벤처펀드 4조4000억원 조성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'2026년 모태펀드 1차 정시 출자' 공고 시행

올해 첫 모태펀드 출자로 2조1000억원의 자금이 공급돼 4조4000억원 규모의 벤처펀드가 조성된다.

23일 중소벤처기업부는 문화체육관광부, 해양수산부, 한국벤처투자와 함께 '모태펀드 2026년 1차 정시 출자공고'를 내고 이같이 밝혔다.

중소벤처기업부는 총 13개 분야에 1조6000억원을 출자해 3조6000억원 이상 벤처펀드를 조성한다. 우선 인공지능(AI)·딥테크 유니콘 육성을 위해 기업 성장 단계별로 집중 투자하는 '차세대 유니콘 육성 프로젝트'에 5500억원을 출자해 1조3000억원 규모로 지원한다.

또 지난해 2차 추경으로 첫발을 뗀 '스타트업', '스케일업' 펀드를 7400억원 추가 조성해 유망 창업기업 발굴·육성부터 100억원 이상 스케일업 투자까지 지원한다. 아울러 유니콘 후보 기업에 민·관 합동 600억원 이상 투·융자를 지원하는 '유니콘' 펀드를 신설해 5개 내외 기업에 3000억원 이상 지원하고, 해외 벤처캐피털(VC)의 대규모 투자를 교두보로 글로벌화를 지원하는 '해외진출' 펀드도 2500억원 이상 신규 조성한다.

지역 최초의 유니콘 탄생을 뒷받침하는 '지역성장펀드'에는 역대 최대 2300억원을 출자한다. 올해를 시작으로 매년 4개 내외 지역에 모펀드 4000억원, 자펀드 7000억원 이상을 조성해 5년간 3조5000억원 이상의 자펀드를 조성할 예정이다. 국내 스타트업의 해외투자 유치를 지원하는 '글로벌 펀드'도 1300억원을 출자해 1조원 이상 펀드를 조성한다. 특히 올해 하반기 싱가포르에 글로벌 모펀드를 신설해 2027년까지 2억 달러 규모의 펀드를 운영하는 등 모태펀드가 글로벌 투자자금의 국내 벤처투자 시장 참여 유인에 앞장선다.

최근 초기투자 위축을 고려해 창업 초기 분야에 전년 대비 출자 규모를 2배 확대해 3250억원 이상 전용 펀드를 조성한다. 이 중 절반은 신생·소형 벤처투자회사 및 창업기획자 대상 '루키리그'로 운영한다. '재도전 펀드'도 출자 규모를 전년 대비 4배 확대해 2000억원 규모로 조성한다.

벤처투자 업계에서 어려움이 논의돼 온 회수시장 활성화를 위한 출자 규모도 전년 대비 4배 확대한다. 피투자기업의 기존 구주 또는 벤처펀드의 출자자(LP) 지분을 인수하는 세컨더리 펀드를 2000억원 규모로 조성한다. 중소기업 기업 승계를 중심으로 인수합병(M&A)을 지원하는 기업승계 M&A 펀드도 작년에 이어 1000억원 규모로 조성한다.

문화체육관광부는 총 4990억원을 출자해 아이피(IP) 펀드 2000억원, 문화기술(CT) 펀드 1000억원, 한국영화 메인투자 펀드 567억원 등 총 7318억원 규모를 조성한다. 해양수산부는 총 150억원을 출자해 215억원 규모의 '바다생활권 특화펀드'를 조성한다.





최근 발표한 주요 제도 개선 사항들은 이번 1차 정시 출자사업에 모두 적용된다. 비수도권 벤처투자 활성화를 위해 중기부 일반 모태 자펀드에 지역투자 20%를 의무화하고, 추가 지역투자 의무 제안 펀드를 우대 선정한다. 지역·초기 투자 실적에 따라 펀드 운용사에 지급되는 추가 성과보수의 지급률도 확대한다. 구주 매입에 대한 주목적 투자 인정 특례도 이번 공고에 적용돼 회수시장 활성화를 뒷받침할 예정이다.





