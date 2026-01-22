국고채 금리 일제히 하락…"GDP 저조·美국채 금리 하락 영향"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 국채 하락과 한국 경제성장 지표 부진으로 국고채 금리가 일제히 떨어졌다.

AD

22일 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전날 대비 0,029%포인트 내린 연 3.109%에 장을 마쳤다. 10년물 금리, 5년물 금리, 2년물 금리는 각각 0.044%포인트, 0.033%포인트, 0.022%포인트 하락한 연 3.558%, 연 3.397%, 연 2.878%에 마감했다.

20년물은 연 3.544%로 0.031%포인트 떨어졌으며 30년물과 50년물은 각각 0.044%포인트, 0.04%포인트 내린 연 3.428%, 연 3.321%를 기록했다.

외국인은 이날 3년물 국채선물을 1만4692계약, 10년물 국채선물은 5292계약 순매도했다.

국내 경제지표가 부진으로 국고채 금리가 떨어졌다는 분석이 나온다. 이날 한국은행은 지난해 4분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전 분기 대비·속보치)이 -0.3%였다고 밝혔다. 지난해 4분기 성장률은 한국은행의 예상치(0.2%)보다 0.5%포인트 낮고 2022년 4분기(-0.4%) 이후 3년 만에 최저 기록이다.

미국 국채 금리 하락의 영향도 있다. 트럼프 대통령이 그린란드 병합 문제와 관련해 무력은 사용하지 않기로 하며 지정학적 긴장을 누그러뜨리자 미국 국채 2년물 금리는 0.01%포인트 하락한 3.59%, 10년물 금리는 0.049%포인트 내린 4.25%를 기록했다.





AD

한편 원·달러 환율은 전 거래일보다 1.4원 낮아진 1469.9원으로 이틀째 하락세를 보였다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>